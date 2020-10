Midtbanespilleren Lasse Schöne er ude i kulden i sin italienske klub Genoa.

Det blev klart onsdag, da det kom frem, at den 34-årige dansker ikke var med på Genoas liste over registrerede spillere til Serie A.

Revien Kanhai, der er Lasse Schönes agent, synes, at beslutningen er uacceptabel. Det fortæller han til Voetbal International.

»Det er særligt skandaløst, at vi ikke blev informeret omkring dette, før transfervinduet lukkede. Så kunne vi have løst os fra kontrakten og fundet en ny klub i ro og mag, for der var rigeligt med kandidater. Det er helt og aldeles synd, hvordan klubben behandler Lasse.«

Lasse Schöne i aktion for Genoa. Foto: MASSIMO PINCA

Agenten mener, det er Genoas nye direktør, Daniele Faggiano, som ikke ønsker Lasse Schöne på banen i Serie A.

»Cheftræneren indikerede, at han gerne ville se Lasse i startopstillingen, men den nye direktør tænker anderledes,« lyder det, inden han fortsætter.

»I sidste uge fortalte vi, at Lasse ville kæmpe sig tilbage i startopstillingen i Genoa, og det mente begge var en god idé, og de var enige. Men sent onsdag aften fandt vi ud af, at direktøren ikke havde sat Lasse på Serie A-listen.«

Danskeren var rygtet væk fra Genoa flere gange i løbet af transfervinduet, der lukkede natten til tirsdag tidligere på ugen.

Men han valgte altså at blive og kæmpe for sin plads. Ifølge Revien Kanhai skyldtes det, at Genoas cheftræner ønskede danskeren i truppen. Desværre ville direktøren det anderledes.

»Han (direktøren, red.) er helt ny og har hentet en masse spillere fra sit eget netværk, så han har formentlig andre interesser, og han er bange for den stærke indflydelse, som Lasse har på holdet.«

Daniele Faggiano har kun været direktør i den italienske klub siden 8. august, men har altså alligevel allerede et dårligt øje til 34-årige Lasse Schöne.

Agenten siger afsluttende, at det sidste ord i sagen ikke er sagt.