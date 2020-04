Det passer ikke, at Yussuf Poulsen har anmodet om at komme væk fra RB Leipzig, siger hans agent.

Yussuf Poulsen har ikke anmodet RB Leipzig om at få lov til at skifte til en anden klub, som det tyske medie Bild ellers har erfaret.

Det siger den danske fodboldspillers agent, Poul-Erik Petersen, der over for TV2 Sport "kategorisk afviser", at historien holder vand.

- Der er intet i den her sammenhæng, som har bare tilnærmelsesvist noget på sig. Hverken at Yussuf har forespurgt, eller at der er forhandlinger med andre klubber, siger Poul-Erik Petersen til TV2 Sport.

Bild skriver onsdag, at den danske landsholdsspiller har indgivet en transferanmodning til den tyske klub.

Ifølge avisen skulle Poulsen være træt af den reserverolle, som han har befundet sig i i store dele af denne sæson.

Poulsen har været på banen i 20 bundesligakampe i denne sæson, men i halvdelen af tilfældene har det været som indskifter fra bænken.

Det er en ny situation for den 25-årige dansker, der kom til den tyske klub i 2013 og i mange år har været stamspiller.

Under træner Julian Nagelsmanns ledelse er Poulsen dog gledet en smule ned i hierarkiet, og efter nytår er han kun startet på banen i én bundesligakamp.

Agenten understreger dog, at danskeren fortsat er glad for tilværelsen i den tyske topklub.

- Jeg kan ikke sige det mere klart og tydeligt end, at Yussuf elsker at være i Leipzig, og som udgangspunkt er det der, han ser sig, fastslår Poul-Erik Petersen.

Yussuf Poulsens kontrakt med RB Leipzig løber til sommeren 2022.

/ritzau/