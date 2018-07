Den danske landsholdsanfører Simon Kjær var og er stadig en eftertragtet herre.

Og i disse dage kan man i italienske medier læse, at midterforsvaren er et emne i AC Milan. Nu fortæller Simon Kjærs agent, at det ikke er første gang, han har været i storklubbens søgelys.

»Jeg har set rygterne, men jeg har ikke været i direkte kontakt med AC Milan i de seneste dage. Hvad jeg kan sige er, at AC Milan viste interesse for Simon Kjær sidste sommer på et tidspunkt, men i sidste ende valgte han at tage til Sevilla,« fortæller Mikkel Beck ifølge Goal.

29-årige Simon Kjær var af de helt store profiler på det danske landshold under VM-slutrunden i Rusland, hvor det blev til et exit i ottendedelsfinalen mod Kroatien. Og spillerens agent kan da også godt forstå, at der er klubber, der er på udkig efter ham.

»Jeg er ikke overrasket over rygterne. Når en spiller præsterer på så et højt et niveau ved et VM, som Simon gjorde som anfører for Danmark, er det naturligt, at der vil være spekulationer i medierne, og andre store klubber vil formentlig også have fokus,« fortæller Mikkel Beck og fortsætter.

»Simon er glad for at spille i Sevilla i en stærk liga som La Liga, og klubben har store ambitioner på hans vegne. Det kan Simon lide, og han er kun lige vendt tilbage efter VM og startet sin pre-seaon, hvor han forbereder sig til at levere en fantastisk sæson.«

Simon Kjær er netop vendt tilbage til træning i sin spanske klub Sevilla og tog plads på bænken, da holdet vandt 4-0 over Upjest i Europa League-kvalifikationen.

Kjær og co. spiller deres første kamp i La Liga den 19. august, hvor klubben møder Rayo Vallecano.