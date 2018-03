Næste stop: VM-truppen. Der er ikke flere tog med Åge Hareide som lokomotivfører, inden landstræneren 8. maj sætter navne på de 23 spillere, der skal med til Rusland til sommer.

Tirsdag aften sluttede ni dages samvær og intern konkurrence for landsholdstruppen til kampene mod Panama og Chile, og det er blevet tid til at gøre status over, hvem af boblerne til en billet fra denne landsholdssamling, der tog lyntoget, og hvem der i denne omgang blev på perronen og måtte se langt efter bagenden på Åge Hareides køretøj.

Disse udtagne navne fra den netop overståede landsholdssamling på i alt 26 navne regnes for sikre VM-deltagere og kommer ikke med i bedømmelsen: Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Frederik Rønnow, Jens Stryger Larsen, Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen, Mathias Zanka Jørgensen, Christian Eriksen, Pione Sisto, Thomas Delaney, William Kvist, Nicolai Jørgensen og Andreas Cornelius.

Her er de passagerer, der vandt en tur med lyntoget:

Jonas Knudsen

Venstrebacken kom ikke ind mod Panama, men fik tirsdag sin første startplads for A-landsholdet mod Chile, og det kunne ikke være gået meget bedre for ham. Var blandt holdets bedste og viste de defensive kvaliteter, Åge Hareide ønskede at se.

»Ja, jeg vil sige, at jeg føler mig tættere på VM efter kampen. Jeg er rigtig godt tilfreds med præstationen. Det var fantastisk at få chancen. Det var det, jeg havde ventet på og har set frem imod,« siger Jonas Knudsen.

Nicolai Boilesen

Ønsker allerhelst at spille venstre back, men blev hverken mod Panama eller Chile prøvet af på den plads. I stedet kom han ind i anden halvleg mod Panama og fik hele kampen mod Chile i midterforsvaret, hvor han gjorde en fin figur.

»Jeg har i hvert fald fået muligheden for at spille og gøre mit til, at Åge skal se min vej. Nu er det ikke kun det her, der afgør, om man kommer med. Vi har stadig to små måneder med vores klubber, som vi skal hjem til og bevise os for. Og det skal jeg hjem og gøre nu, og så må vi se til midten af maj,« siger Nicolai Boilesen.

Lasse Schöne

Åge Hareide har længe ledt efter et alternativ til William Kvist på midtbanen, og nu fik han ham. Lasse Schöne spillede hele kampen mod Chile og var fremragende med gode pasninger, godt samspil med Eriksen og Delaney, og så viste han sin styrke på frispark. Han sad forrest i det lyntog, der kørte forbi Panama og Chile.

»Jeg håber da, at jeg er kommet tættere på VM efter denne kamp. Det var dejligt at få lidt flere minutter, så nu håber jeg, at jeg er lidt tættere på. Jeg går da efter at blive vigtig del af holdet. Jeg vil ikke med på en badebillet og vil selvfølgelig gerne spille. Nu har jeg ikke startet i mange kampe, så det er klart, at jeg synes, det her var et første skridt på vejen til at blive en fast del af startopstillingen. Jeg synes, at jeg gjorde det fint og håber, at mit navn er blandt de 23, der skal med til VM,« siger Lasse Schöne.

Lukas Lerager

Er en af de mere anonyme spillere i truppen, men Åge Hareide har et godt øje til Bordeaux-spilleren, der ofte bliver landsholdsudtaget, og denne gang blev det endda til en halv times spilletid mod Panama.

Mike Jensen

Er i samme båd som Lukas Lerager. Også Mike Jensen har Åge Hareide et godt øje til, og han passer ikke mindst godt ind i gruppens gode dynamik, som der tales så meget om. Fik 18 minutter i benene mod Chile.

Martin Braithwaite

Et mål i 18 landskampe siger sig selv, at det ikke er godt nok for en angriber, men isoleret set var det med pil opad efter denne gang med de 45 minutter, det blev til i kampen mod Chile, da han kom på banen i stedet for Nicklas Bendtner efter pausen. Braithwaite havde med en smule held kunne skrive en flot assist på CV'et, hvis Cornelius havde headet den flotte tværpasning i mål.

Læs også:

Åge Hareide regner med Vestergaard og Bjelland til VM

Disse passagerer tabte og måtte blive på perronen:



Riza Durmisi

Han var for få måneder siden en sikker mand i Åge Hareides startopstilling, men landstræneren har været betænkelig ved de defensive egenskaber hos Betis-spilleren, der også ser langt efter spilletid i sin klub, og nu satser Hareide på den højrefodede Jens Stryger Larsen. Fik 23 minutter på en knoldet bane mod Panama og kom slet ikke ind mod Chile. VM hænger i en endnu tyndere tråd efter især Jonas Knudsens indsats mod Chile.

»Riza har spillet meget tidligere, og vi kender Riza bedre, end vi kender Jonas Knudsen og Nicolai Boilesen. Der er ingenting, der er afgjort på den position. Det kan være, vi kommer til at behøve en mere offensiv back – og der er Riza bedst – i kampen mod Australien. Så der kan blive brug for Riza, mens der mod Peru og Frankrig måske er behov for en mere defensiv type. Det er de overvejelser, vi må gøre i forhold til de forskellige typer, vi skal have på holdet,« siger Åge Hareide.

Lasse Nielsen

Blev kaldt ind til Chile-kampen, da Andreas Christensen forlod landsholdstruppen med en skade, men der er minimal chance for, at han kommer med til VM. Mange andre står foran ham i køen, og han forblev på bænken mod Chile.

Peter Ankersen

Har ligesom Riza Durmisi været en stor del af VM-kvalen inden en slem skade satte en stopper for ham i maj, og siden har det været inde og ude af landsholdet. Var oprindeligt ikke udtaget til de her to kampe, men blev kaldt ind som erstatning for Henrik Dalsgaard efter Panama-kampen, da Brentford-spilleren tog hjem til sit nyfødte barn. Ankersen kom ikke ind mod Chile.

Viktor Fischer

Fik en stor mulighed for at komme på tavlen mod Chile i de 26 minutter spil, det i alt blev til i denne omgang, men FCK-spilleren viste ikke skarpheden kort før lukketid. Afslutningen var svag og ramte lige på målmanden.

Læs også:

Åge Hareide regner med Vestergaard og Bjelland til VM

Nicklas Bendtner

Kom ind midt i anden halvleg mod Panama og startede inde mod Chile, da Nicolai Jørgensen kort før kampstart måtte melde afbud. Bendtner forsøgte sig med hårdt arbejde, men kom ikke frem til det store og var aldrig tæt på at score.

Yussuf Poulsen

Det er den helt store afbrænder mod Panama, der står tilbage efter de to kampe for Yussuf Poulsen, der i 26 landskampe kun har scoret tre gange. FIk næsten hele kampen mod Panama og blev skiftet ind mod Chile med 13 minutter igen uden at gøre den store forskel.