Kan man prutte sig til en fyring?

Det spørgsmål er for tiden aktuelt i fransk fodbold, hvor den franske avis L'Equipe tirsdag beskrev, at Lyon-spilleren Marcelo var blevet fyret for netop at prutte i omklædningsrummet efter et stort nederlag.

Prutten skulle angiveligt været fulgt af en stor latter fra brasilianeren, og det gjorde ifølge avisen sportsdirektør Juninho så rasende, at Marcelo blev degraderet på grund af 'upassende opførsel' og siden blev han så fritstillet.

Men spørger man 34-årige Marcelo, der nu spiller for ligarivalerne Bordeaux, er historien en anden. Han afviser helt og holdent, at han pruttede sig til en fyring.

Thanks to @lequipe, after a long time, I have to come back to @Twitter to deny all the allegations. Journalism nowadays is a joke! — Marcelo Guedes (@MarceloGuedes02) May 10, 2022

»Takket være L'Equipe er jeg nødt til at vende tilbage til Twitter efter lang tids fravær for at afvise alle beskyldningerne. Journalistik er nu om dage en joke!,« skrev Marcelo tirsdag på Twitter.

En anden hovedperson i sagen har også reageret på L'Equipes historie.

Nemlig Juninho, der på Twitter antyder, at sagen ikke har noget på sig.

»Se, hvad jeg sagde. Forsvarere skal prutte højt, langt og stinkende. Din var kun højt. Så den er svag,« skriver Juninho i et tweet, der er fyldt med grinende emojis.

Historien om den opsigtsvækkende årsag til fyringen spredte sig til alverdens medier onsdag, og Marcelo har på Twitter selv gjort opmærksom på, hvor mange, der har fulgt med.

Hans tweet har således nået to millioner mennesker - han har selv godt 132.000 følgere på det sociale medie.