Lad os bare være ærlige.

I lange perioder lignede FC København slet ikke et hold, der kunne så meget som puffe til Manchester City, da det engelske storhold gæstede Parken og sejrede 3-1.

B.T.s sportskommentator sammenlignede styrkeforholdet i opgøret med et 'værtshusslagsmål mellem Mike Tyson og Jonas Vingegaard,' og i de engelske medier var der heller ingen tvivl dagen derpå. Der var ingen kære mor.

Mastodonterne fra Manchester maste modstanderen.

Manchester City var FCK langt overlegen i tirsdagens forestilling i Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Manchester City var FCK langt overlegen i tirsdagens forestilling i Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Hvis der nogensinde skulle være et mismatch på det her stadie af Champions League, skulle det formentlig være et mellem de regerende mestre – det bedste hold i verden – og et skandinavisk hold, der ikke havde spillet en turneringskamp i 63 dage,« skriver Daily Mail eksempelvis.

»Afstanden mellem disse to hold så enorm ud, hvis sandheden skal frem. City var sultne, skarpe og præcise, København trådte i vande i et stykke tid.«

Der gik kun knap 10 minutter, før Manchester City havde sendt sig selv i front ved Kevin De Bruyne. Kun et heldigt FCK-mål 25 minutter senere gav de danske mestre snerten af et stort resultat, inden Bernardo Silva igen sendte City i front.

Men det kom lynhurtigt til at ligne en afklapsning, skriver BBC.

»Efter Kevin De Bruyne gav Pep Guardiolas hold en kort føring, lignede det, at de ville snuppe en storsejr, da værterne næsten ikke kunne røre dem.«

I sidste ende blev det altså til en tomålssejr til den regerende Premier League-mester.

Den kunne – og skulle – dog snildt have været større, skriver The Sun.

»City kunne – og skulle – have vundet med mere, men København taber ikke mange kampe på hjemmebane, og Guardiolas mænd har en fod i en syvende kvartfinale i streg,« mener mediet.

