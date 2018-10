Åge Hareide er overbevist om, at Danmarks exit ved sommerens VM til Kroatien i 1/8-finalen efter en dramatisk og mislykket straffesparkskonkurrence kunne være undgået, hvis bare…

… spillerne og han selv havde gjort tre simple ting anderledes. Blandt andet afslører landstræneren i en ny bog, at han gerne havde haft den stensikre straffeskytte Nicklas Bendtner med i truppen.

»Bendtner skulle have været der. Han havde scoret. Han er sindssygt god til det. Han havde skudt, hvis han havde været med,« lyder det fra Åge Hareide i bogen ’Åge Hareide – et fodboldliv’, som B.T er i besiddelse af, og som tirsdag er blevet udgivet i Norge.

I den helt afgørende kamp i VM-kvalifikationen havde Hareide endda med egne øjne overværet Nicklas Bendtners evner fra pletten. I den afgørende play-off-kamp mod Irland scorede angriberen til slutresultatet 5-1 på netop straffespark i den kamp, der endegyldigt sikrede den danske slutrunde-billet.

Åge Hareide og Nicklas Bendtner dengang angriberen var inde i landsholdsvarmen. Foto: Liselotte Sabroe

Den norske landstræner endte dog med at vrage Rosenborg-spilleren i sidste øjeblik inden VM, da han døjede med en mindre skade. Han kunne dog altså ifølge Hareide have gjort forskellen på dansk VM-succes og ditto skuffelse i den højspændte 1/8-finale.

»En VM-semifinale var ellers helt inde for rækkevidde. Jeg ved ikke, om jeg får den mulighed igen,« konkluderer Hareide i bogen på Danmarks VM, som kun bød en enkelt sejr - over Peru i åbningskampen.

Så vidt kom det som bekendt ikke for nordmanden og hans danske landshold, som måtte se sig slået ud af VM af de senere finalister Kroatien i straffesparkskonkurrencen efter tre danske afbrændere fra 11-meterpletten.

En anden af de ting - udover Bendtners fravær - der i dag særligt ærgrer nordmanden er, at han ikke tvang sine spillere til at nærstudere Kroatiens målmands ageren ved straffespark.

Landstræner Åge Hareide og Nicolai Jørgensen efter 1/8 finalen og straffespark mellem Danmark-Kroatien på Nizhny Novgorod Stadium den 1 juli 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge Hareide var danskerne ellers godt forberedte til straffesparkskonkurrencen, som rigtig nok kom i spil efter 1-1 efter ordinær spilletid og forlænget spilletid i 1/8-finalen.

Blandt andet havde trænerstaben luret, at Danijel Subasic i Kroatien-målet altid gør et tidligt udfald, når han står over for en straffesparksskytte.

Jeg skulle have presset alle til at se keeperen på iPad

Hareide lod det dog være op til spillerne selv, om de inden kampen ville forberede sig på straffesparkskonkurrencen ved at studere Subasic i straffesparkssituationer på trænerstabens iPad. Men det var der kun nogle få af spillerne, der benyttede sig af.

»Jeg skulle have presset alle til at se keeperen på iPad,« lyder indrømmelsen fra Hareide i bogen.

Nicolai Jørgensen misbruger sit straffespark på Danijel Subasic. Foto: DAMIR SAGOLJ

Han fortæller også, at spillerne selv i de hektiske minutter under straffekonkurrencen lavede om på den aftalte rækkefølge af sparkere.

Det betød, at Nicolai Jørgensen endte med at være Danmarks sidste skytte. Og han brændte som bekendt - ligesom Christian Eriksen og Lasse Schöne havde gjort det forinden.

»De lavede om på det, uden at vi vidste noget om det,« siger Hareide, som bare kunne se til og intet kunne gøre ved spillernes ændring.

Ligesom han intet kunne gøre ved, at Subasic ved alle tre brændte danske spark valgte side tidligt og reddede.

'Åge Hareide. Et fotballiv' af Arild Stavrum er i Norge udkommet tirsdag på Kagge Forlag.