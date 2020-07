Christian Eriksens start i Inter er til stor diskussion.

Hvorfor har han ikke vist sig mere frem endnu? Kan træner Conte ikke lide ham? Vil Inter sælge ham igen? Spørgsmålene har været mange i det italienske, og nogle af dem kan den anerkendte sportsjournalist Gianluca Di Marzio svare på.

Han er kendt for sin indsigt i det internationale transfermarked, og han gør sig også som tv-ekspert hos Sky Sport i Italien. Og det var her, at han i sit forsvar for Christian Eriksen samtidig afslørede et vildt rygte om Real Madrid.

»Inter er overbevist om, at Eriksen er alt andet end en halv spiller. Det fortæller hans nylige historik også. Eriksen havde for to år siden et bud på 100 millioner euro fra Real Madrid, som ville købe ham for alt i verden, men de lykkedes ikke,« sagde Gianluca Di Marzio på tv inden Inters 0-0-kamp mod Fiorentina.

Den kamp spillede Christian Eriksen fra start til slut. Det er anden gang, det er sket for Eriksen i Serie A siden skiftet i januar. Succesen har ikke været dundrende for Eriksen i Inter indtil nu, og derfor har italienske medier spekuleret i, at den danske landsholdsstjerne kunne blive solgt igen allerede nu.

Historierne gik på, at Christian Eriksen kunne være en af flere spillere, der ville være til salg denne sommer for at skabe økonomi og plads til flere nye indkøb for Antonio Conte.

Det bliver der dog næppe noget af.

»Det kan godt være, at han ikke kan tilpasse sig en bestemt form for fodbold, men som det ser ud lige nu, vil Inter stadig forsvare sin investering. Hvis Conte bliver i Inter og ikke beslutter sig for at smutte og træde et skridt tilbage efter sæsonen, er det op til ham at forbedre ham (Eriksen, red.), for der er ingen tegn på et salg,« siger Gianluca Di Marzio.

Christian Eriksen og Inter har tre kampe tilbage i Serie A og er stadig med i Europa League, før en sommerferie venter. Næste opgave er lørdag, hvor Inter besøger Genoa.