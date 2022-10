Lyt til artiklen

Den iranske fodboldlegende Ali Karimi har været udsat for en chokerende oplevelse.

For ifølge flere af den tidligere landsholdsspillers venner er han nemlig blevet forsøgt kidnappet af myndighederne i hjemlandet.

Det skriver det amerikanske medie The Times.

Ali Karimi bor i øjeblik i Dubai, hvor han lever i eksil. Og det var angiveligt her, at iraneren for ganske nylig blev forsøgt kidnappet af det iranske regime.

Ali Karimi er blevet forsøgt kidnappet i Dubai. Foto: LEE JAE-WON Vis mere Ali Karimi er blevet forsøgt kidnappet i Dubai. Foto: LEE JAE-WON

Ifølge The Times er årsagen, at 43-årige Ali Karimi har udtalt sig kritisk over for det iranske styre og bakket op om de enorme protester samt demonstrationer, der foregår i landet i disse uger.

Derfor er der da også allerede udstedt en arrestordre på den tidligere fodboldspiller, som har fået myndighederne i hjemlandet på nakken efter at have støttet protesterne på de sociale medier.

Helt konkret beskyldes Ali Karimi for 'bevidst at arbejde imod landets sikkerhed', lyder det blandt andet.

I Iran er der i disse uger store protester over landets moralske politi og styret i Iran særligt på grund af behandlingen af kvinder.

Helt specifikt har behandlingen af den 22-årige Mahsa Amini, der er død i det moralske politis varetægt, fået massiv opmærksomhed. Selv om myndighederne hævder, at hun fik et hjerteanfald.

Vidner har dog fortalt, at hun blev udsat for vold af det moralske politi, efter hun blev anholdt for ikke at bære hijab.

Ali Karimi har spillet hele 127 kampe for det iranske landshold. I 2006 var han en del af Irans landshold ved VM-slutrunden.