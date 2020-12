Er Christian Eriksen blevet far igen?

Det er det store spørgsmål, efter Inter-træner Antonio Conte blev bedt om at forholde sig til den danske landsholdsstjernes snarlige exit fra den italienske topklub og fravær i Inters 2-1-sejr over Hellas Verona lillejuleaften.

Christian Eriksen havde fået lov at tage hjem til Danmark, lød det allerede inden kampen, og efter kampen insinuerede Antonio Conte, at det skyldtes lykkelige omstændigheder.

»Jeg ønskede Christian tillykke med babyen, og det var det vigtigste. Han spurgte, om han måtte tage af sted, og det var det eneste rigtige, at han skulle være tæt på sin kone til denne begivenhed,« sagde Conte ifølge flere italienske medier på et pressemøde efter kampen.

Nations League kamp mellem Danmark - Island i Parken, søndag den 15 november 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nations League kamp mellem Danmark - Island i Parken, søndag den 15 november 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Eriksen afslørede selv, at han og kæresten Sabrina skal være forældre igen, da han scorede mod Island i november, og noget kunne tyde på, at det er oppe over nu. Men parret har altså ikke selv meldt ud, om de nu er forældre til to.

Imens lakker Christian Eriksens tid i Inter mod enden. Inter-direktør Beppe Morata har fortalt, at Eriksen nu er til salg, og det er næppe nogen stor overraskelse. Eriksen har ikke været en fast del af Antonio Contes foretrukne 11 i et godt stykke tid.

Alligevel afviser træneren selv, at det er hans ønske alene at skille sig af med den danske stjerne.

»Der evalueres løbende. Træneren står ofte på den ene side og sportsdirektøren på den anden, men tingene afgøres altid i enighed. I tror ofte, at jeg vil have det ene og det andet, men sådan står det ikke til. Vi evaluerer med direktørerne, og vi er ofte enige.«

Dermed lyder det altså til, at der er flere i Inter-toppen, der er enige om at lade Christian Eriksen drage videre. Inter vandt ellers kampen om den danske landsholdsspiller, da han ville prøve noget nyt efter en god tid i Tottenham.

Nu skal han finde noget andet, og Conte afslører, at der allerede var interesse for danskeren i det seneste transfervindue.

»Vi evaluerer og siger ja eller nej, og i sommer sagde vi for eksempel nej. Nu analyserer vi igen og foretager os det samme,« siger Conte.