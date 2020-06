Sergio Agüero indrømmer, at det hans hovedrolle i den ikoniske kamp var ret heldigt.

»Jeg lavede intet i dén kamp,« siger han.

Ifølge Daily Mail har angriberen til sin YouTube-kanal sat ord på de vilde begivenheder for lige over otte år siden.

Det var 13. maj 2012, at den argentinske angriber øjeblikkeligt skød sig ind i historiebøgerne med det mål, der sikrede Manchester City en 3-2-sejr og det engelske mesterskab. I det 94. minut af den allersidste kamp. Se det øverst i artiklen

Sådan så jublen ud i sekunderne efter Sergio Agüeros mål. Foto: PAUL ELLIS

Her SKULLE Manchester City vinde på hjemmebane over QPR for at hente guldet, men da de ordinære 90 minutter var gået, stod der faktisk 2-1 til udeholdet.

Først udlignede Edin Dzeko i tillægstiden, og siden fik Sergio Agüero så hele Etihad Stadium til at gå amok. Indtil havde der ellers været stille omkring argentineren, der var kommet til klubben op til den pågældende sæson.

»Helt ærligt. Jeg havde bare kløet mine nosser i hele kampen,« siger Sergio Agüero:

»Jeg fik et spark i ryggen og udrettede intet andet. Indtil det mål.«

En ung - og glad - Sergio Agüero jubler over at have sikret Manchester City mesterskabet i sin første sæson i klubben. Foto: PAUL ELLIS

Men det var mere end nok. For med 3-2-sejren sikrede Manchester City sig altså lige akkurat det engelske mesterskab lige foran byrivalerne fra Manchester United på bedre målscore. Begge hold havde 89 point.

Og for at gøre ondt værre scorede Sergio Agüero bare sekunder efter, at rivalens sidste kamp var blevet fløjtet af - hvor United altså så ud til at snuppe guldet.

Selv det afgørende mål gik ikke efter planen for hovedpersonen.

»Jeg sværger, folkens. Jeg ville ikke sparke til bolden, som jeg gjorde. Jeg ville slet ikke sætte den dér. Hvis jeg havde ramt bolden, som jeg virkelig havde tænkt mig, ville jeg have ramt forsvarspillerne foran mig, og jeg ville ikke have scoret. Men heldigvis scorede jeg,« siger Sergio Agüero.