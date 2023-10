Er du glad for farverige personligheder og excentriske karakterer, kan du se frem til 2024.

Først på året udkommer en dokumentar om FCK-koryfæet Flemming Østergaard – bedre kendt som Don Ø.

I anledning af sin 80-års fødselsdag melder han og Viaplay ud, at man arbejder på en dokumentarserie sammen.

»Jeg bliver 80 år i morgen, tirsdag, det et er lidt af en milepæl og en god anledning til at reflektere over livet og tilværelsen. For mig er min tid i FCK en kæmpe del af min historie,« lyder det fra Don Ø i en pressemeddelelse.

Flemming Østergaard. Foto: Søren Bidstrup

»Det bliver historien om, hvordan jeg var med til at skabe FCK, og hvorfor FCK i al ydmyghed ikke havde været, hvor man er i dag, uden de resultater vi sammen skabte dengang.«

Seriens store fokus bliver selvsagt den karismatiske mands tid i FC København, hvor han satte et stort aftryk gennem 90erne og 00erne, blandt andet som administrerende direktør.

Dengang var han med til at redde klubben, men siden stoppet i 2010 har forholdet til hjerteklubben været et helt andet.

»Det er ingen hemmelighed, at den nuværende ejerkreds har fjernet mig fra FCK's fantastiske historie, men ingen kan tage FCK fra mig – klubben har stadig bolig i mig. Derfor ser jeg frem til at fortælle historien om, hvad der skete bag kulisserne,« siger Don Ø.

Hos Viaplay glæder man sig over samarbejdet, hvor man i disse dage går i gang med optagelserne.

»Flemming Østergaards betydning for FCK og dansk fodbold kan dårligt overvurderes. Der har altid været store armbevægelser og fart på omkring FCK-bossen,« siger sportschef hos Viaplay, Benjamin Munk Lund.

»Derfor glæder vi os også til de kommende måneder at gå ind i optagelserne og samtalerne med Flemming Østergaard, hvor han vil gøre boet op og se tilbage på både det, der gik fantastisk, og det, der gjorde ondt.«