Ian Wright kæmpede med at holde tårerne tilbage, da han besøgte sit barndomshjem.

I en ny BBC-dokumentar med titlen ‘Ian Wright: Home Truths,’ fortæller den 57-årige Arsenal-legende om, hvordan han og hans brødre led under forfærdelige forhold i barndomshjemmet.

Det er første gang, at den tidligere engelske landsholdsangriber fortælle om de rystende oplevelser, som han var igennem som barn, da han boede med sin mor Nesta og stedfar.

Ian Wrights biologiske far rejste væk, da han var et lille barn. Han blev sammen med brødrene Nicky og Morris opdraget af deres mor og stedfar, hvor stedfaren var voldelig mod hans mor, skriver engelske The Sun.

Ian Wright og Kasper Scmeichel i en kamp i Premier League i 1996. Foto: TONY HENSHAW / ACTION IMAGES

Arsenal-legenden forklarer, hvordan han delte soveværelse med sin mor og stedfar og måtte dække ørerne for at forsøge at beskytte sig selv, når hans stedfar var voldelig over for moren.

I dag konstaterer Ian Wright - der selv har otte børn - at han i hele sin barndom og starten af sit voksne liv forsøgte at lade som om, at mishandlingen aldrig havde fundet sted. Først i en alder af 32 år gik han i terapi for at udrede det barndomstraume, der stadig hjemsøgte ham.

I barndomshjemmet demonstrerede han, hvad det var, han var blevet udsat for.

Ian Wright blev tvunget til at stå med næsen op mod væggen som straf, mens hans stedfar så fodbold på tv. Han ville blive råbt af, hvis han vendte sig om. Han brød derfor grædende sammen i dokumentaren, da han rørte ved væggene i sit gamle soveværelse.

Det var en forfærdelig, klaustrofobisk ting. Jeg kan ikke lide at tænke på det

»Væggen var forfærdelig. Den var isnende kold, og på det tidspunkt var jeg meget astmatisk. Sengen lå op mod væggen, så jeg lå lige ved siden af ​​den. Det var en forfærdelig, klaustrofobisk ting. Jeg kan ikke lide at tænke på det,« sagde Ian Wright til Radio Times om de skrækkelige barndomsminder.

Ian Wright formåede, på trods af den mentale tortur og stedfarens voldelige adfærd, at få et job som gipsarbejder i en alder af 14 år, mens han spillede fodbold på amatørniveau.

Da han var 21 år, blev han opdaget af Premier League-klubben Crystal Palace.

Senere kom han til Arsenal, hvor han endte med at få ikonstatus, og i dag arbejder han som tv-ekspert på BBC Sport.