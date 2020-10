FC København leder efter en cheftræner, der kan skabe et mere offensivt udtryk på holdet.

Det fortæller den midlertidige sportslige leder, William Kvist, efter søndagens 1-0-sejr ude over AGF i Superligaen.

I mange år under norske Ståle Solbakken har FCK ellers været kendt for at spille ud fra et solidt defensivt fundament. Et fundament, som ledelsen nu vil bygge ovenpå.

»Vi skal finde en, som passer ind i en klub som vores. Det skal ikke være en, der skal ind og lave en revolution. Og selvfølgelig skal vi ud og finde en, der kan finde ud af det offensive. Nu har vi været meget kendt for det defensive, men vi skal ind og have et mere moderne udtryk på det offensive. Jeg kan ikke sige så meget mere. Vi har haft en god uge, og vi er kommet tættere på en løsning,« siger William Kvist.

Lige nu er den tidligere FCK-spiller Hjalte Bo Nørregaard træner for holdet. Han er hevet op på førsteholdet fra en stilling som træner på U19-holdet.

Kvist slår dog fast, at Nørregaard trods sejren i Aarhus ikke bliver den permanente løsning, lige så vel som han heller ikke selv bliver permanent sportschef.

»Selv hvis det begynder at gå endnu bedre, så er det kun midlertidigt, og det er det for os begge. Det kan jeg love med 100 procents sikkerhed,« fastslår Kvist, som også fortæller om, hvorvidt det skal være en managerrolle, som den Ståle Solbakken havde.

»Vi tænker meget over, at det ikke skal være en managerrolle. Det tænker vi en del over. Og hvordan strukturen så helt præcis skal være, det har vi ikke det endelige svar klar til jer endnu,« siger Kvist, der tilføjer, at en sportschef sagtens kan komme før en eventuel ny træner.

»Jo, det kunne måske være den mere naturlige vej. Men igen, vi føler os ret sikre på, at vi ved, hvor vi skal hen uanset, hvem der kommer først.«

Søndag var FCK's anden kamp under Hjalte Bo Nørregaard efter fyringen af Solbakken. Nørregaard fortæller, at han og resten af trænerteamet ikke bruger energi på spekulationerne om en ny træner.

»Det fylder faktisk ikke noget. Det eneste, der fylder, når vi er sammen med alle spillerne, er, at vi gør vores bedste for at hjælpe dem derhen, hvor vi gerne vil have dem, siger han.

Hjalte Bo Nørregaard vil være glad, hvis han kan hjælpe klubben i den nuværende situation.

»Jeg håber bare, at jeg kan gøre det så godt som muligt i min tid nu her, og så vinder vi forhåbentlig de kampe, vi skal,« siger træneren.

Næste opgave i Superligaen for FCK er på søndag, når Lyngby kommer på besøg i Parken.

/ritzau/