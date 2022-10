Lyt til artiklen

Inter fik tilført en stor kompensation, efter Christian Eriksen var faldet om i Parken.

For inden det i december blev officielt, at den danske fodboldstjerne ikke længere kunne være en del af det italienske storhold på grund af den hjertestarter, han har fået indopereret i hjertet, fik Milano-klubben en stor kompensation for danskeren.

Det skriver de italienske medier Calciomercato og Football Italia.

For ifølge mediet viser Inters seneste regnskab, at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har betalt klubben et større kompensationsbeløb, kort efter Christian Eriksen faldt om med hjertestop i Parken, fordi kollapset skete under en turnering i UEFA-regi – altså EM.

Og derfor skulle den italienske storklub angiveligt have modtaget hele 22 millioner kroner i kompensation for den uhyggelige hændelse i nationalarenaen.

Det var under EM-slutrunden sidste år, at Christian Eriksen pludselig kollapsede på banen i Parken.

Efterfølgende fik den danske superstjerne indopereret en såkaldt ICD-enhed i hjertet. I Italien er det dog ikke tilladt for eliteudøvere at dyrke sport med en hjertestarter.

Derfor fik danskeren ophævet sin kontrakt i Inter, og i stedet måtte han finde en ny klub i januars transfervindue.

Her gik turen til engelske Brentford, hvor Eriksen imponerede stort i det halve år, han nåede at være i klubben, og derfor kunne han i sommer offentliggøre et storslået skifte til Manchester United, hvor han indtil videre har haft en flot sæson.

Christian Eriksen har skrevet under på en aftale med den engelske fodboldgigant, der løber indtil sommeren 2025.