Lionel Messi sendte chokbølger gennem Barcelona, da superstjernen denne sommer forsøgte at komme væk fra storklubben.

Men det er ikke første gang, den argentinske troldmand har været klar til at forlade Barcelona.

Det afslører den kendte transfer-journalist Gianluca Di Marzo ifølge AS i en ny bog, der har titlen 'Grand Hotel Calciomercato'.

I bogen fortæller Gianluca Di Marzo, hvordan Lionel Messi i 2014 var tæt på at sige ‘adios’ til Barcelona for at skifte til engelske Chelsea, hvor Jose Mourinho på det tidspunkt var manager.

Foto: JOSEP LAGO Vis mere Foto: JOSEP LAGO

Angiveligt var Chelsea klar til at indløse Messis daværende frikøbsklausul, som lød på 250 mio. euro - svarende til 1,86 mia. kr. Samtidig ville Mourinho og co. betale argentineren en årsløn på 50 mio. euro, hvilket svarer til 372 mio. kr.

Ifølge Gianluca Di Marzo kom parterne så langt, at Jose Mourinho og Lionel Messi indgik en en mundtlig aftale om et skifte under et videoopkald.

Men skiftet endte med at falde til jorden, fordi Lionel Messis far, Jorge, modsatte sig handlen, ligesom den tidligere Barcelona- og Chelsea-spiller Deco anbefalede Messi at blive i det spanske.

I selvsamme bog fremgår det også, at Real Madrid i 2013 forsøgte at kapre ærkerivalernes største stjerne.

Det var Real-præsident Florentino Perez, som kontaktede argentinerens lejr, men Lionel Messi afviste at indgå i forhandlinger med Real Madrid.

Derfor kom Messi altså ikke væk fra Barcelona dengang - ligesom han heller ikke gjorde det denne sommer, hvor Barca vandt transferkrigen mod argentineren.

Efter denne sæson har Lionel Messi dog kontraktudløb i Barcelona, og så kan han kvit og frit skifte til en ny klub.