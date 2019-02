Nicklas Bendtner er tilbage på træningsbanen hos Rosenborg, efter han har afsonet en voldsom på 50 dage med fodlænke efter overfaldet på en taxachauffør i København.

Og det er en dansk angriber i fysisk topform, som igen er kommet på græs.

Det fastslår fysioterapeuten Thomas Jørgensen, der har ageret personlig træner for 31-årige Bendtner, mens han har afsonet sin straf i København.

»Han er i sin bedste forfatning i mange, mange år,« siger Thomas Jørgensen til norske VG.

Thomas Jørgensen forklarer, at han har trænet sammen med Bendtner fra cirka kl.11-17 seks dage om ugen, og derfor har der været rigtig gode forudsætninger for at få danskeren i god form.

Der er blevet fokuseret på områder, som man ikke normalt har tid til, og så har der været intens behandling af de knæ- og hofteproblemer, som Bendtner tidligere har kæmpet med.

»På den måde har vi stille og roligt bygget ham op. Det har været utroligt hårdt arbejde,« siger Thomas Jørgensen og fortsætter:

»Vi har fokuseret på overkrop og mave. Det - og andre former for styrketræning - bliver nogle gange negligeret i klubberne, fordi man ikke har tid til at følge op på det. Der har vi været heldige.«

»Vi har brugt al vores tid på at styrke ham, og både knæet og hoften har det meget godt nu,« lyder det fra Thomas Jørgensen, som ikke lægger skjul på, at han har presset Bendtner hårdt for, at danskeren ikke skulle halte efter holdkammeraterne, når han igen måtte træne med.

»Nicklas er en spiller, der hurtigt kommer i form. Når du måler 196 cm og vejer 96 kilo, skal du være stærk og mobil, og jeg har været nødt til at køre ham hårdt, for Rosenborg-truppen har også trænet hårdt samtidig,« siger han.

Nicklas Bendtner havde mandag den første træning med Rosenborg-truppen i år.

Klubben spiller første kamp i Eliteserien d. 31. marts, hvor man møder Bodø/Glimt på udebane.