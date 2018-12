Det kom som et chok for fodboldverdenen, da Cristiano Ronaldo i sommer skiftede Real Madrid ud med Juventus.

Men det krævede forbløffende få anstrengelser for den italienske storklub at få sat kæmpe-transferen i stand.

Det afslører Juventus' sportsdirektør, Fabio Paratici, I et interview med Sky Sports Italia.

Her fortæller han, at Ronaldo allerede var godt på vej til Juventus, da Real Madrid i slutningen af maj vandt det tredje Champions League-trofæ på stribe med en finalesejr over Liverpool.

Foto: MASSIMO PINCA

»Cristiano Ronaldo (skiftet, red.) var ganske simpelt, fordi han gerne ville til Juventus, og der var intet behov for at overbevise ham.«

»Jeg tror, han besluttede det omkring den 25. maj efter Champions League-finalen, og hans svar kom med det samme,« siger Fabio Paratici og fortsætter:

»Portugiserens intentioner var tydelige, og han gjorde det klart meget tidligt, at Juventus var det eneste sted, han ville være. Han fortalte os, at han kun ville komme til Juventus.«

Faktisk tog Ronaldo-skiftet sin begyndelse ved lidt af en tilfældighed, da Fabio Paratici og Jorges Mendes, Ronaldos agent, holdt møde om en anden spiller.

»Vi mødtes med Mendes for at snakke om Joao Cancelo (skiftede til Juventus i sommer, red.), og vi diskuterede Cristiano. Mendes sagde til mig: 'Du tror det ikke, men Cristiano Ronaldo ønsker at komme til Juventus',« fortæller Paratici, som rykkede hurtigt på skiftet derefter:

»Jeg snakkede med præsidenten og fortalte ham, at der var en mulighed. Han bad om en dag eller to til at tænke over det, men så ringede han til mig tre timer senere og bad mig skrive kontrakten,« siger Juventus' sportsdirektør.

Juventus måtte betale cirka 745 millioner kroner for at købe Ronaldo fri af kontrakten med Real Madrid.

Indtil videre har portugiseren spillet 17 kampe for Juventus og scoret 11 mål.