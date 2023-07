Da Victor Lindelöf skiftede fra Benfica til storklubben Manchester United i 2017 var alt langt fra fryd og gammen.

Det afslører den nuværende United-spillers kone, Maja Nilsson Lindelöf, i et interview med P1 i Sverige.

Svenskeren fortæller, at hun var på krydstogt for at fejre sin mors 50-års fødselsdag, da gæsterne pludselig lykønskede hende.

»Under middagen begyndte fyrene til middagen at komme hen til mig og lykønske mig. 'Tillykke med hvad?' spurgte jeg lidt beruset og forvirret. 'Med England. Manchester United', brølede de i kor,« siger hun til P1 ifølge Dagbladet.

Midt i fødselsdagsfejringen var Victor Lindelöfs skifte blevet lækket.

»I samme sekund begyndte min telefon at ringe. Lige midt i alle de taler, der blev holdt,« siger hun og fortæller, at de fire dage senere sad på et privatfly på vej til Manchester.

Og Maja Nilsson Lindelöf var stadig i chok.

Parret landede sikkert i Manchester, hvor skiftet gik i gennem, og Victor Lindelöf blev en del af 'De røde djævle'.

Men i den engelske storby blev Maja Lindelöf ramt af angst.

»Det føltes, som om jeg havde store klodser på brystet. Jeg græd hver dag. Jeg følte mig alene, identitetsløs og fortabt,« siger hun og fortæller, at en terapeut hjalp hende igennem den svære periode.

Victor Lindelöf tørner fortsat ud for Manchester United, og derudover er han også blevet anfører for det svenske landshold.