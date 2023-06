»Jeg mener jo selv, at jeg har et ansvar. Og jeg mener også, at der var andre steder i DBU også, hvor vi havde et fælles ansvar for det. Det var vigtigt for mig at kunne mærke og finde ud af, om vi var enige om det.«

Det var en del af ordene fra Kasper Hjulmand tirsdag i kølvandet på landtrænerens forlængelse med DBU.

Allerede kort efter VM-fadæsen i Qatar stod det klart, at landsholdet ønskede at forlænge med Hjulmand, men der skulle altså gå et halvt år, før Hjulmand indvilgede i at skrive under.

Tirsdag forklarede han hvorfor.

Kasper Hjulmand udtog truppen inden landsholdets kampe mod Nordirland og Slovenien, dagen hvor det blev meldt ud, at han har forlænget sin kontrakt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Hjulmand udtog truppen inden landsholdets kampe mod Nordirland og Slovenien, dagen hvor det blev meldt ud, at han har forlænget sin kontrakt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg havde nogle ting efter VM. For det første en selvransagelse, for det andet skulle jeg have fundet ud af, om der var andre end mig i DBU, der følte, at der var noget ansvar i hele processen. Nummer tre skulle vi have afklaret, om vi os fra ledelsens side delte en drøm om, hvad vi kan gøre med dansk fodbold i sin helhed,« lød det fra Kasper Hjulmand.

Da B.T. spurgte ind til, hvad han konkret mente med ansvaret andre steder i DBU, ville han ikke være konkret på spørgsmålet.

Men han forklarede, at det havde stor betydning for den forlængelse på to år, der nu binder ham til landsholdet indtil 2026.

Der skulle altså være nogle svar i forlængelse af Danmarks mareridts-VM, hvor forventningerne var så høje, men man blev smadret ud allerede efter første runde.

»Vi brugte to-tre måneder fra december til januar-februar på at gå det hele igennem. Det var vigtigt for mig at komme frem til, at der også var nogle systemiske ting og nogle ting i vores samarbejde og måde at gøre tingene på, som vi skulle og kunne gøre bedre, og som vi kan tage med os til næste gang sådan noget sker,« sagde Kasper Hjulmand.

Et vigtigt aspekt har også været denne her vision om at rykke dansk fodbold generelt. Og ikke bare landsholdet. Her er etableringen af et nationalt træningscenter en essentiel brik i det store puslespil.

»Det var vigtigt for mig, at vi har ambitiøse projekter. Ambitiøs holdning til hvad vi kan med dansk fodbold. Selvfølgelig med landsholdet, som er mit job, men også hele vejen ned gennem systemet. Det har vi brugt noget tid på at få afklaret derhen, hvor jeg kan se, at vi deler den drøm om at tage de skridt. Det har været vigtigt for mig.«

Under pressemødet, hvor Kasper Hjulmand præsenterede spillertruppen til kampene mod Nordirland og Slovenien senere på måneden, bekræftede fodbolddirektør Peter Møller, at man afventede en beslutning fra Kasper Hjulmand.

Peter Møller har længe ville forlænge aftalen med Kasper Hjulmand. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Peter Møller har længe ville forlænge aftalen med Kasper Hjulmand. Foto: Søren Bidstrup

Kan man sige, at det er Kaspers »skyld«, at I først forlænger aftalen nu?

»Ja, det kan man godt sige. Jeg sagde det hurtigt efter VM – også for at bakke ham op – og for at vise, at han var den rigtige træner. At vi var klar til at forlænge. Men det har ikke været sådan, at jeg har skullet rykke Kasper.«

Peter Møller forklarede også, at aftalen med Kasper Hjulmand ikke indeholder frikøbsklausuler eller andet. Dermed skal en interesseret købe Kasper Hjulmand fri, hvis man vil hente ham inden aftalen med landsholdet udløber.