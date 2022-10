Lyt til artiklen

Fodboldspilleren Pierre Lees-Melou og hans udkårne, Ophélie, gennemlever lige nu et sandt mareridt.

Tidligere på måneden mistede parret en lille pige, som kun nåede at leve få dage.

Det fremgår på Instagram i et rørende opslag, som du kan se i bunden af artiklen.

'Under den sidste scanning fandt vi ud af, at vores datter havde en svær hjertefejl, som ikke var overensstemmende med at leve,' meddeler parret.

Datteren, der fik navnet Romy, blev født alt for tidligt.

For kun fem uger siden skrev den tidligere Premier League-spiller og partneren, at de glædede sig til at møde deres lille datter i starten af 2023.

I stedet kom Romy til verden meget tidligere. Allerede 6. oktober – efter kun seks måneders graviditet – blev datteren født.

'Hun var en perfekt baby, og der manglede kun et lille, veludviklet hjerte og et godt helbred,' skriver de.

'Tak for at respektere vores ønske og ikke sende os beskeder. Vi ved, at I er der for os.'

Parret publicerede opslaget torsdag aften.

Pierre Lees-Melou har en fortid i Nice med Kasper Dolberg og var senest i aktion for sin nuværende klub, Brest, i søndags.