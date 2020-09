Thiago Alcantara tog i denne uge afsked med Bayern München, da han nu er fløjet videre til Liverpool.

Den afsked var ikke helt let. Det afslører Bayern Münchens præsident, Karl-Heinz Rummenigge:

»Efter transferen kom i hus, mødte jeg ham på parkeringspladsen, hvor han ventede på mig. Han krammede mig i fem minutter, græd og takkede mig,« har Rummenigge udtalt ifølge Daily Mail.

Thiagos skifte til Liverpool blev officielt i fredags, men han har længe ønsket sig nye udfordringer. Premier League stod øverst på ønskelisten, og i en alder af 29 år har han nu fået sit ønske opfyldt. Summen er angiveligt på 200 millioner kroner.

Thiago Alcantara skal nu prøve sig selv af i Premier League. Foto: DAVID RAMOS

Han skiftede til Bayern München i 2013 fra FC Barcelona, hvor han kæmpede sig op fra akademiet.

I Barcelona nåede han at vinde La Liga to gange og Champions League en enkelt gang. I Bayern München blev det til syv Bundesliga-titler i streg samt Champions League-trofæet i den seneste sæson.

Netop trofæer og titler driver Thiagos motivation. Det fortæller han til Liverpools hjemmeside:

»Man prøver at vinde så meget som muligt, som årene passerer. Når man vinder, så vil man vinde mere. Jeg tror, at denne klub står for de samme værdier. Jeg ønsker at opnå så mange mål og vinde så mange titler som muligt.«

Thiago har fået nummer seks i Liverpool og fik sin debut i søndagens kamp mod Chelsea, hvor Liverpool vandt med 2-0.

Her blev han skiftet ind i pausen og var med til at hive sejren hjem, da Mané scorede begge Liverpools mål i anden halvleg.