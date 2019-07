Der er kommet nye detaljer frem om fodboldstjernen Wesley Sneijders eskapader under en våd bytur i hjembyen Utrecht i sidste weekend.

Her endte VM-sølvvinderen, der har spillet i Real Madrid, Inter og Ajax, med at blive anholdt af politiet.

Videooptagelser viser, at en beruset Wesley Sneijder blandt andet sparkede til en bil.

Og nu står ejeren af bilen frem og fortæller sin version af sagen til Algemeen Dagblad.

»Halvdelen af nabolaget var chokeret over de høje lyde. Min mand og jeg kiggede også ud af vinduet for at se, hvad der skete,« fortæller kvinden, der ønsker at være anonym.

»Vi så en – en mand – oven på en bil. Jeg genkendte ham ikke. Der kom en masse politi, og de medbragte endda en politihund. Det var ikke en nem anholdelse og foregik heller ikke på en venlig måde.«

»Uanset om du er fodboldspiller eller ej, kan du ikke ødelægge andres ting. Han pissede også på den,« siger bilejeren, som er utilfreds med, at Wesley Sneijders lejr ikke har påtaget sig ansvaret for hændelsen.

»Vi kender ham kun fra fodbold. Vi hørte, at både ham og hans management afviste, at han har gjort det. Det gør os vrede nu.«

»Det er okay at være fuld, men du bør ikke genere andre med det. Du skal holde dig væk fra andres ting. Kunne han ikke bare have undskyldt og købt nogle blomster?,« siger hun om sagen, der ifølge flere hollandske medier har kostet Wesley Sneijder en bøde på 6.000 euro.

Ægteparret håber også på at få en erstatning for skaderne på bilen, der er 10 år gammel:

»Det er ikke nogen ny bil, men den betyder meget for os,« lyder det.

35-årige Wesley Sneijder er lige nu kontraktfri, efter han har afsluttet sit ophold i Al-Gharafa i Qatar.

Midtbanespilleren har rekorden i Holland for flest landskampe - hele 134 gange nåede han at være i aktion for fædrelandet, inden han stoppede på landsholdet i 2018.