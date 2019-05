Den tidligere danske fodboldspiller Thomas Gravesen var om nogen kendt for sit temperament.

Og anderledes var det da heller ikke, da han i sin tid spillede for mægtige Real Madrid. Her er der særligt én episode, alle husker.

For under en træningslejr i Østrig foruden for sæsonstarten i 2006 kom den danske kriger i heftigt håndgemæng med den brasilianske superstjerne Robinho. Og nu afslører holdkammeraten Julio Baptista, hvad der præcist skete den dag.

»Han gav ham et spark og så ét til. Robinho stoppede op, kiggede på ham, skubbede ham i brystet, og så gik det amok;« fortæller Baptista i det spanske radioprogram Cadena SER og fortsætter:

»De blev skilt ad, men Robinho gik tilbage i omklædningsrummet, mens Gravesens kiggede på mig og sagde: 'Jeg slår ham ihjel'.«

Thomas Gravesen blev i 2005 hentet til Real Madrid fra Everton, hvor han dog aldrig blev det store succes. Flere gange undervejs var der således meldinger om et for stort temperament hos danskeren.

Daværende Real Madrid-træner Fabio Capello sendte efter episoden dengang begge spillere i omklædningsrummet og sagde følgende om sin danske spiller.

»Gravesens opførsel? Jeg kan ikke lide det - han vil have alle til at gøre, hvad han vil have, og jeg har fortalt ham det. Han er lidt anderledes, men han arbejder hårdt, hvilket er vigtigt for mig.«

Thomas Gravesen endte under en træningslejr i Østrig i heftigt håndgemæng med Robinho. Foto: FELIPE SEVILLANO Vis mere Thomas Gravesen endte under en træningslejr i Østrig i heftigt håndgemæng med Robinho. Foto: FELIPE SEVILLANO

Men selvom der blev set alvorligt på episoden under træningen i Østrig, så husker Baptista tilbage på det med et stort smil.

»Det var sjovt. Forestil dig Gravesen, der var lidt skør, løbe efter Robinho og knurre surt.«

Kort tid efter episoden var den benhårde midtbanemand også færdig i den spanske hovedstadsklub, og skiftede før 2006/2007-sæsonen til skotske Celtic.

Her var han i en enkelt sæson, inden han spillede sit sidste år i Everton.