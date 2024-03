Den hollandske stjerne blev dømt in absentia ved en domstol i Amsterdam 14. februar for at have været involveret i smugling af mere end 1360 kilo kokain i 2020.

Quincy Promes sidder nu varetægtsfængslet i Dubai og står over for at blive udleveret til Holland. Selv kæmper han dog for at blive udleveret til Rusland.

Faktum er, at den tidligere hollandske landsholdsspiller sidder fængslet i Al Aweer, der er ude i ørkenen og er cirka en halv time fra Dubai. Her sover han i en køjeseng i en celle lavet til seks personer.

Hollandske De Telegraaf beretter dog om, at op imod 20 personer sover på gulvet i cellen. Mediet afslører generelt flere detaljer fra fængslet.

Quincy Promes spillede for russiske Spartak Moska indtil, at han røg i fængsel Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

Quincy Promes skal blandt andet forholde sig til strenge adfærdsregler i fængslet. Hollænderen blev kronraget, da han kom til fængslet. Han bliver straffet, hvis han lader håret gro ud igen - og han må ikke modtage nogle besøg.

Der er meget få vagter i den afdeling hvor Quincy Promes sidder, hvorfor der berettes om, at visse fanger mishandler andre fanger.

Holland har anmodet om at få Quincy Promes udleveret.

I kokainsagen mod Promes har anklageren taget afsæt i en række chatbeskeder, som er blevet opsnappet. I beskederne brugte Promes et alias og indtog en 'dirigerende, koordinerende og økonomisk rolle', lød det.

I en anden sag var Promes i forvejen idømt en straf på 18 måneders fængsel og pligt til at betale erstatning, efter at han havde sin fætter ned på baggrund af en konflikt om en stjålen halskæde.

Den 32-årige kantspiller har spillet 50 kampe for det hollandske landshold, men har ikke optrådt i den orange trøje siden 2021.

Siden 2021 har han spillet for russiske Spartak Moskva.