21.05.2023.

Det er nok en dato, fodboldstjernen Ben White kommer til at huske for evigt.

For her blev han gift med sin store kærlighed, modellen Milly Adams.

Det afslører de begge i et opslag på Instagram, hvor de har delt billeder fra den store dag.

'Jeg er blevet gift med min bedste ven,' skriver Milly Adams, der blev gift med Arsenal-spilleren på et rådhus i London.

Ben White friede tilbage i juni sidste år, en nyhed han delte med ordene: 'Jeg har dig for livet'.

Parret fandt sammen i starten af 2022, og tilbage i februar takkede fodboldstjernen sin kæreste for 'det mest fantastiske år'.

27-årige Ben White skiftede fra Brighton til Arsenal i sommeren 2021, og han har i alt spillet 82 kampe for klubben, der denne sæson slutter som nummer to i Premier League efter at have ført i størstedelen af sæsonen.

Det gik dog galt til sidst, da Manchester City åd sig ind på forspringet, og de kunne i weekenden derfor løfte trofæet og kalde sig mestre.