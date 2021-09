I en ny selvbiografi deler den tidligere engelske topdommer Mark Clattenburg ud af de mange ting, han har oplevet i Premier League og på de største fodboldscener i verden.

Clattenburg fortæller blandt andet om, hvad der skete, da han tilbage i 2012 blev anklaget for racisme af Chelsea.

Det skete efter en kamp mellem Manchester United og Chelsea – en kamp, der endte med en sejr på 3-2 til 'De Røde Djævle'.

Før racismeanklagerne kom på bordet, var der dog allerede masser af drama i minutterne efter slutfløjtet.

Foto: Craig Brough Vis mere Foto: Craig Brough

Chelsea-spillerne var stærkt utilfredse med dommerpræstationen, og midtbanespilleren John Obi Mikel overfaldt efterfølgende Clattenburg, fremgår det af bogen 'Whistle Blower'.

Daily Mail bringer et uddrag af selvbiografien, og her forklarer Clattenburg, at han bliver opmærksom på, at noget er galt, da der efter kampen er en masse larm ude foran hans omklædningsrum.

»Hvad fanden foregår der derude? Før jeg når hen til døren, flyver den op med en del kraft. Jeg springer instinktivt tilbage. Hvad fanden? John Obi Mikel braser ind. Jeg kan se raseriet i hans øjne. Chelsea-manager Roberto Di Matteo og træner Eddie Newton forsøger at holde ham tilbage. Mikel er har ikke kontrol over sig selv. Han forsøger at få fat i mig. 'Jeg brækker dine ben!' råber han.«

»Fucking hell, han slår ud efter mig. Der er arme overalt. Jeg dukker mig for at undgå dem. En sikkerhedsvagt er i karambolage med Mikel og trækker ham væk. Det er ikke let. Mikel er meget stærk. Jeg har mine fodboldstøvler på og glider rundt. Jeg bliver skubbet bagud i nogle stole. Jeg forsøger bare at forsvare mig selv. Han er stadig opsat på at skade mig. Få ham ud herfra! Til sidst bliver Mikel slæbt tilbage i gangen. Hvad fanden skete der lige?« skriver Clattenburg.

John Obi Mikel var mildest talt utilfreds med Mark Clattenburg. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere John Obi Mikel var mildest talt utilfreds med Mark Clattenburg. Foto: JUSTIN TALLIS

Få timer efter kampens afslutning eskalerede tingene så yderligere, da Chelsea anklagede Mark Clattenburg for racisme.

Ifølge klubben havde dommeren kaldt Juan Mata 'Spanish twat' og John Obi Mikel 'abe'.

Efter et sagsforløb på flere uger endte Clattenburg dog med at blive pure frifundet.

I bogen fortæller han, at han efterfølgende ville lægge sag an mod Chelsea for at få erstatning for de falske anklager, men det engelske dommerforbund forklarede ham, at han så ikke længere ville være i stand til at være aktiv dommer. Derfor valgte han at droppe planerne om et sagsanlæg.

John Obi Mikel endte med at få en straf på tre spilledages karantæne af FA, det engelske fodboldforbund, for sit overfald på Mark Clattenburg.

Mark Clattenburg nåede blandt andet at dømme EM-finalen og Champions League-finalen i 2016, inden han stoppede som dommer på topplan i 2017. I alt står han noteret for 297 kampe som Premier League-dommer.