Hans chefer blev rasende, da de hørte, hvad han sagde på direkte TV - og nu koster det ham topjobbet.

For i et interview på colombiansk TV var den 57-årige talentspejder for Premier League-giganterne Tottenham Jeff Vetere noget mere åbenmundet, end han skulle have været.

For rullende kameraer afslørede han, at Tottenham var interesseret i en spændende 22-årig målmand ved navn Kevin Mier i klubben Nacional.

Og så var det, at Tottenham-ledelsen fik kaffen galt i halsen, skriver Daily Mail.

Fabio Paratici ansatte Jeff Vetere i september. Nu har han sagt op efter et kontroversielt interview. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Fabio Paratici ansatte Jeff Vetere i september. Nu har han sagt op efter et kontroversielt interview. Foto: MARCO BERTORELLO

Afsløringen er langt fra den praksis, som fodboldklubber normalt arbejder efter, og derfor blev Vetere straks indkaldt til et møde i Tottenham for at evaluere hans første tid i klubben.

Men før den evaluering nåede sin ende, ja, så har Vetere nu selv trukket stikket og sagt op, lyder det fra avisen.

Således nåede Vetere blot at være i klubben i godt et halvt år, da han blev ansat af sportsdirektør Fabio Paratici i september.

Ifølge Daily Mail kom Veteres beslutning Tottenham i forkøbet, da den åbenmundede talentspejder angiveligt ville have fået sparket af ledelsen.