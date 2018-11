Leicester City F.C. med Kasper Schmeichel i spidsen hyldede lørdag deres afdøde ejer Vichai Srivaddhanaprabha ved at give samtlige fans et specielt halstørklæde, der blev holdt op under to minutters stilhed inden kampen.

Men knap var kampen slut, før fans, der havde været på stadion, satte halstørklæderne og kampprogrammet til salg på hjemmesider som eksempelvis eBay. Det skriver Daily Mail.

Og det har fået flere af Leicesters fans til at rase mod de, der ikke kan vise den tidligere ejer en sidste respekt.

»Har lige set Leicester City Vichai halstørklæder og andet til salg på eBay. Hvem end I er, burde I skamme jer!,« skriver en bruger med navnet Norman498Paul på Twitter.

Leicesters tidligere ejer, Vichai Srivaddhanaprabha, omkom for to uger siden sammen med fire andre, da han som altid lettede fra King Power Stadium i sin helikopter efter en kamp. Kort efter mistede piloten kontrollen over helikopteren der styrtede ned ummidelbart udenfor stadion og brød i brand.

En anden kalder det »ulækkert og respektløst«, at der er nogen, der vil tjene penge på en tragedie, der kostede flere mennesker livet. Han hævder at have set merchandise fra kampen være til salg for op mod 4.000 kroner.

En tredje pakker det slet ikke ind og kalder de, der har sat halstørklæderne til salg for »afskyeligt afskum«.

Det er dog ikke alle, der har sat deres halstørklæder og badges til salg med henblik på at tjene penge til egen lomme. Således skriver én af sælgerne følgende i sin beskrivelse af produktet.

»Det var en emotionel dag, der aldrig vil blive glemt. Jeg har besluttet mig for at sælge min pose med merchandise, fordi Vichai gav så meget til vores by. Jeg vil have, at Leicesters hospitaler også nyder godt af det, mens der er nogen, der kan få minder, selvom de ikke var på stadion. Pengene fra salget bliver derfor doneret til hospitalerne.«

Kasper Schmeichel spillede hele den følelsesladede kamp, der sluttede 0-0. Han var en af de første, der var på stedet, hvor den tidligere ejers helikopter styrtede ned. Han har senere fortalt, at det er scener, han aldrig glemmer.