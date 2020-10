Robert Lewandowskis tidligere agent er blevet anholdt for at forsøge at afpresse den polske fodboldstjerne.

Det skriver flere internationale medier.

En talsmand for anklageren i Warszawa udtaler, at man har anholdt den tidligere agent, efter Robert Lewandowski har anmeldt ham for afpresning.

Ifølge flere medier skulle agenten have forsøgt at afpresse Lewandowski for 20 mio. euro – eller cirka 150 mio. kr.

Agenten skulle angiveligt mene, at han har penge til gode for noget af det arbejde, han har udført for den polske Bayern München-stjerne.

Det er ikke tilladt at offentliggøre navnet på agenten ifølge polsk lovgivning, men medier skriver, at han har arbejdet sammen med Robert Lewandowski fra 2008 til 2018.

Derudover har agenten selv en fortid på det polske landshold, hvor han har spillet 17 kampe og scoret tre gange.

Dermed kan han altså ikke helt matche Robert Lewandowski, der har spillet 114 kampe og scoret 63 mål.