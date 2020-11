I Norge tager de ingen chancer med corona. Heller ikke når det gælder landsholdsfodbold.

Norge skulle have været en tur til Rumænien og spille Nations League-opgør søndag, men det norske landshold kommer ikke af sted, skriver UEFA i en mail til VG. Og den beslutning kan få konsekvenser for Norge, der muligvis vil blive taberdømt.

For ifølge VG regner man ikke med, at kampen udskydes, men derimod aflyses. Og når det er Norge, der på grund af frygt for corona ikke møder op, er det altså det norske landshold, der kan blive taberdømt.

Opdateres...