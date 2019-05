Han førte sidste efterår Europa frem til sejren om det prestigefyldte Ryder Cup-trofæ mod USA. Men selvom lysten til igen at påtage sig hvervet som kaptajn er tilstede, har Thomas Bjørn indstillet sig på, at det sandsynligvis aldrig kommer til at ske.

»Ingen i golfverdenen ville takke nej, hvis de fik tilbuddet. Når det er sagt, kan jeg ikke forestille mig, at jeg får muligheden igen. Jeg betragter det som et én-gangs-job,« siger Thomas Bjørn og henviser til, at jobbet som kaptajn for det europæiske hold ikke er blevet givet samme person, siden skotten Bernard Gallacher med vekslende held og dygtighed i begyndelsen af 1990'erne udførte det.

B.T.'s reporter møder Thomas Bjørn til en snak på to-mands-hånd i et sofahjørne på Himmerland Golf & Spa Resort i landsbyden Gatten under European Tour-turneringen Made in Denmark, og hans humør er i top.

»Selvfølgelig er det ærgerligt, at jeg ikke er med i dette års turnering. Det skyldes dog hverken manglende lyst eller vilje, men en ankelskade, som jeg for et par uger siden pådrog mig med et banalt fald på et fortov efter nærkontakt med en kantsten,« siger Thomas Bjørn, der fastslår at lysten til at spille med på European Touren er vendt tilbage.

Så glad var Thomas Bjørn sidste efterår, da han som kaptajn havde ført Europa-holdet frem til sejr i duellen mod USA om Ryder Cup-trofæet. Foto: CARL RECINE Vis mere Så glad var Thomas Bjørn sidste efterår, da han som kaptajn havde ført Europa-holdet frem til sejr i duellen mod USA om Ryder Cup-trofæet. Foto: CARL RECINE

Blå bog Thomas Bjørn Født: 18. februar 1971 i Silkeborg

far til Filippa, Oliver, Julia og Isabella

debuterede som professionel golfspiller i 2003

har vundet 15 turneringer på European Tour

bedste resultater ved major-turneringer: nummer to i The Open (2000 og 2003) samt nummer to ved US PGA Championship (2004)

var kaptajn for Europas hold, der i 2018 besejrede USA i Ryder Cup

»Halvandet år før Ryder Cup nedprioriterede jeg min egen karriere, og fokuserede 100 procent på alle de opgaver, der følger med jobbet som kaptajn. Jeg var spændt på, hvordan jeg efterfølgende ville reagere. Men efter et par måneders pause ovenpå vores sejr over USA (i slutningen af september, red.), var lysten til at spille med på European Tour tilbage,« siger Thomas Bjørn.

At det har forholdt sig således, selvom han efterhånden er blevet 48 år og derfor nærmer sig pensionering som topidrætsmand, forklarer Thomas Bjørn således:

»Jeg har vundet store sejre i min karriere, og har glædet mig enormt over disse. Men når det er sagt, har det været min største personlige oplevelse som golfer, at føre Europa frem til sejr over USA. Alt klappede på og udenfor i den uge hvor jeg havde holdet samlet i Paris. At få verdens bedste spillere til at perfome på højeste niveau, var ret cool. De gange hvor jeg selv var spillede med på det europæiske Ryder Cup-hold, var der altid et par stykker, der enten var halvskadede eller i kulklæderen humørmæssigt. Men på dette hold var spillerne fantastiske overfor hinanden. Den gode oplevelse har jeg taget med mig, og nyder nu i endnu højere grad end tidligere at spille med på European Touren. Kort sagt: Triumfen og måden spillerne optrådte på, har givet mig et godt skud energi og inspiration.«

Siden årsskiftet har Thomas Bjørn deltaget i syv turneringer, hvor en 12. plads ved Kenya Open er bedste resultat.

Sådan fejrede Thomas Bjørn & co. sidste års Ryder Cup-triumf i Paris. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Sådan fejrede Thomas Bjørn & co. sidste års Ryder Cup-triumf i Paris. Foto: FRANCK FIFE

»Det er jeg udmærket tilfreds med. Det er dog ikke så meget resultaterne, jeg koncentrerer mig om nu. Jeg glæder mig i endnu højere grad over stadig at være en del af golfmiljøet,« siger Thomas Bjørn, der under Made in Denmark-turneringen både var kommentator på den engelsk-sprogede golfTV-kanal og deltager ved en række sponsorarrangementer.

»Vi er heldige i den her sport, at vi kan blive ved med at spille til vi er et pænt stykke oppe i årene, og jeg har ikke nogen aktuel plan om at stoppe. Men jeg skal i gang med at vurdere, hvordan mine næste 10-15 år skal se ud. På et eller andet tidspunkt siger kroppen stop med at spille, og så gør hjernen det også,« siger Thomas Bjørn.

Det kan ikke udelukkes, at det er derfor, han under Made in Denmark har ytret sig mere markant end normalt. Måske er han ved at køre sig i stilling til et lederjob?

»Golfsporten bliver nødt til at se sig selv på verdensplan. Hvis man ikke prøver at bringe alting sammen på en bedre måde, så får man nogle store problemer i fremtiden. I dag er der syv-otte golf-tours i verden, hvor den amerikanske PGA er langt den største. Alle disse forbund og enheder kæmper en kamp mod hinanden internt i sporten i stedet for at kæmpe mod andre sportsgrene. Golf kan lære meget af tennis, hvor kvinderne og mændene har hver sin tour, og hvor spillerne har mulighed for at planlægge en fornuftig turneringskalender uden konstante rejser kontinenter imellem hver uge,« mener Thomas Bjørn.

Made in Denmark European Tour-golfturneringen spilles 23.-26. maj på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten ved Farsø i Nordjylland.

Der konkurreres om en samlet præmiesum på 3 mio. Euro (cirka 22 mio. danske kroner).

De seneste fem års vindere af turneringen: Marc Warren, Skotland (2014), David Horse, England (2015), Thomas Pieters, Belgien (2016), Julian Suri, USA (2017), Matt Wallave, England (2018).

Hvis ikke de bedste danske spillere år efter år valgte at bakke Made in Denmark op, ville turneringen ifølge Thomas Bjørn risikere at forsvinde på European Touren.

»Den er utrolig vigtig for golfsporten i Danmark, og for at den kan blive ved med at vokse. Spiller de bedste danskere ikke, gider sponsorer heller ikke, og så risikerer man mange år frem i tiden, at det ikke vil være muligt at se topgolf på dansk grund,« siger Thomas Bjørn.

Endnu kan han sige udtale sig præcist, hvornår han er tilbage på European Tour'en.

»Jeg håber at kunne være med i München (20-23. juni, red.). Her spilles der på en flad bane, der vil være skånsom mod min skadede venstre ankel. Men nu må vi se,« lyder det fra Thomas Bjørn.