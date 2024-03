Danmark kan ende i en virkelig grim gruppe, når der torsdag kl. 18 trækkes lod til Nations League, der begynder i efteråret 2024.

Og er Nations League så bare en glorificeret træningsturnering? Nej, det kan være Danmarks redningsplanke til en senere slutrunde.

Det danske landshold ligger i øverste lag efter en kraftpræstation i 2022, hvor det blev til en andenplads i det fornemme selskab, og det betyder, at der igen venter GIGANT-opgør på dansk grund.

B.T.s sportskommentator Lasse Vøge ved godt, hvad han foretrækker.

Vi vil videre-puljen

Kroatien

Danmark

Polen

Israel

»Kroatien er på papiret stadig et voldsomt godt hold. Men det er også et lidt mættet mandskab, hvor mange af spillerne har vredet det optimale ud af karrieren,« lyder det fra Vøge.

»Polen er slet ikke, hvad de har været. Og i de seneste fire betydningsfulde opgør mod Israel har Danmark fire sejre og en målscore på 15-0.«



Det er noget lort-puljen

Spanien

Danmark

Frankrig

Skotland

»'Spanien' - det ord kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver roligan. Historisk set er det Danmarks skrækmodstander numero uno. Vi har mødt dem 13 gange siden 1980 - én gang er det endt med dansk sejr.«

»Frankrig kender vi alt til. Vi møder dem jo konstant - og det ville være et kedeligt gensyn. Skotland er blevet bedre og bedre de seneste år, og de kørte os over i Glasgow i den seneste VM-kvalifikation.«



Den tilskuerattraktive pulje

Italien

Danmark

Tyskland

Serbien

»Det er ved at være en del år siden, vi har mødt italienerne, og det kunne være spændende at opleve den legendariske azurblå trøje i Parken igen. Også selvom det er et lidt profilfattigt italiensk landshold efterhånden.«

»Det er altid sjovt at møde de tyske storebrødre, som vi i ny og næ har fået skovlen under ... eksempelvis i en finale ved et-eller-andet fodboldstævne i 1992. Det er lidt hip som hap i det fjerde seedningslag - men jeg vælger serberne, som vi også skal møde i EM-gruppen til sommer - måske har vi en høne og plukke med dem, når tiden kommer til Nations League.«

»Jeg foretrækker den tilskuervenlige pulje, da jeg stærkt satser på, at Danmark kan klare sig til VM uden et Nations League-sikkerhedsnet. Lad os bruge den turnering til at få os nogle fodboldoplevelser.«

Kan redde Danmark

En god rangering i Nations League giver en ekstra mulighed, hvis Danmark skulle dumme sig sig i en VM-kvalifikation, for der uddeles fire playoff-pladser til de bedste rangerede hold, der ikke kvalificerer sig gennem det almindelige kvalifikationsspil.

Danmarks position i A-laget giver meget gunstige chancer for at få en af de pladser, da de fleste mandskaber fra øverste niveau klarer sig gennem kvalgruppen uden de store problemer.

Pierre-Emile Højbjerg var en af de bedste danskere under EM-kvalifikationen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Pierre-Emile Højbjerg var en af de bedste danskere under EM-kvalifikationen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men så er spørgsmålet, om Danmark kan blive i den fine selskab og blive ved med at have redningsplanken i baghånden. Det finder Kasper Hjulmand og co. ud af i løbet af efteråret 2024, hvor der skal spilles seks kampe i turneringen.

I 2022-udgaven endte Danmark som nummer fem og var kun et mulehår fra nå til semifinalerne, bl.a. efter to store sejre over Frankrig.