»Man ved aldrig, hvor det ender henne.«

Sådan sagde Wahid Faghir til B.T., da han forklarede, at Det Afghanske Fodboldforbund har rakt ud efter ham.

Vejle-stortalentet er opvokset i Danmark med afghanske forældre og har dermed mulighed for at vælge mellem de to lande, hvis han en gang i fremtiden bliver udtaget til et A-landshold.

Hos Dansk Boldspil-Union (DBU) har tilgangen dog været en anden.

Selvfølgelig ville det være ærgerligt, hvis en dygtig spiller som Wahid vælger et andet landshold Flemming Berg, talentudviklingschef i DBU.

»Vi har ikke gjort noget af det samme,« siger Flemming Berg, som er talentudviklingschef i DBU, om Faghir, der har spillet 22 kampe på tværs af Danmarks U16-, U17- og U18-landshold med 12 mål til følge.

Han forklarer, at man ikke var bekendt med Afghanistans kontakt til angriberen.

»Nej, det var vi ikke blevet informeret om. Men det var ikke officielt, for de skulle hive fat i os først, hvis det var, når han har spillet ungdomslandskampe her. Det sætter så et stort apparat i gang hos FIFA.«

Ifølge Berg har man ikke forsøgt at overtale Wahid Faghir til at binde sig til det danske A-landshold i tilfælde af, at den kun 17-årige spiller en dag bliver udtaget.

Wahid Faghir fylder 18 år til juli. Foto: Claus Fisker Vis mere Wahid Faghir fylder 18 år til juli. Foto: Claus Fisker

Selvom man selvfølgelig håber på, at han går en lys fremtid i møde i de rød-hvide farver.

»Uden garantier håber og tror vi på, at Wahid har en lang landsholdskarriere i Danmark foran sig, for han er en meget talentfuld spiller,« mener Flemming Berg, der forklarer, at man – i stedet for at bruge overtalelsesmetoden – taler åbent med spilleren om forskellige muligheder og scenarier.

»Vi kommer ikke til at love Wahid guld og grønne skove – akkurat som med alle andre. Men vi kan forklare ham, hvor han står. At han har en vigtig rolle på vores ungdomslandshold, og at vi ser potentiale for en lang landsholdskarriere. Men vi kommer ikke til at love ham, at han kan spille for os, selvom der er tegn på, at det kan lade sig gøre.«

Alle spillere får evalueringer af deres landsholdsoptrædener, når man er en del af DBUs system.

Det kunne vi aldrig nogensinde finde på Flemming Berg, talentudviklingschef i DBU, om at 'låse' Wahid Faghir.

Derfor ved Wahid Faghir godt, hvor han står, siger Flemming Berg om Vejles nummer ni, der er en del af 2003-årgangen, som tæller en række store talenter.

»Der er mange spillere, som vi tror på, på det hold. Wahid har været med til alle kampe (bortset fra en efter aftale med Vejle, red.) og været stærk. Større indikation kan man ikke få,« fortæller Berg, da han bliver spurgt om, hvorvidt DBU har taget en snak med Faghir om landsholdsfremtiden.

Tidligere er DBU blevet kritiseret for ikke at 'låse' talenter, som har muligheden for at spille for flere landshold, tidligt nok. Det skete eksempelvis med dansk-tyrkiske Emre Mor, som valgte at tørne ud for sit andet hjemland.

Da det kun er tilladt at skifte fodboldforbund én gang, betyder det i Wahid Faghirs tilfælde, at han binder sig til Afghanistan, hvis han spiller så meget som ét minut – uanset om det er ungdoms- eller seniorfodbold.

Mohamed Daramy med sin mor og DBUs Flemming Berg, da FCK-stjernen fik tildelt dansk statsborgerskab. Foto: DBU Vis mere Mohamed Daramy med sin mor og DBUs Flemming Berg, da FCK-stjernen fik tildelt dansk statsborgerskab. Foto: DBU

For at blive 'låst' til det danske A-landshold kræver det til gengæld spilletid i mere end tre officielle kampe, inden han bliver 21 – eller blot en enkelt efter denne fødselsdag.

Men det scenario affejer Flemming Berg kontant.

»Det kunne vi aldrig nogensinde finde på. Spillerne, som kommer med på vores landshold, fortjener det. Det ville være en uheldig glidebane for spilleren og for vores troværdighed, men også i forhold til andre spillere, som har gjort sig fortjent til det, men ikke får pladsen. Og det vil jeg gerne citeres for.«

Valget skal træffes på helt anden vis, mener talentudviklingschefen.

»Selvfølgelig ville det være ærgerligt, hvis en dygtig spiller som Wahid vælger et andet landshold. Specielt, fordi han har været en del af vores system hele tiden,« understreger han.

»Han må vælge med hovedet og hjertet. Så vil vi støtte ham, uanset hvad han vælger. Det vil altid være vores tilgang til det.«

Flemming Berg forklarer desuden, at Wahid Faghir – der har scoret fem mål og lavet to målgivende afleveringer i 17 Superliga-kampe i denne sæson – er i spil til U21-truppen, der skal spille EM om knap en måned.

Fredag skal Faghir og Vejle møde Horsens i Superligaen.