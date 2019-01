Den tidligere Esbjerg-angriber Anders Dreyer scorede mandag aften et sandt drømmemål for Brightons U23-hold.

Anders Dreyer scorede begge Brightons mål i 2-2-kampen mod Arsenals U 23-hold.

»Vi spillede ikke så godt i første halvleg, men vi var bedre i anden halvleg,« siger han til klubbens hjemmeside og fortsætter:

»Jeg er rigtig glad for begge mine scoringer, men mit andet mål var det bedste.«

Anders Dreyer er ved at finde sig til rette i England og nydet at spille for klubben:

»Det går godt for mig i øjeblikket, og jeg glæder mig til 2019.«

U21-landsholdsspilleren har endnu ikke spillet en kamp for klubbens førstehold.

