Philip Billing blev torsdag efterudtaget til landskampe i VM-kvalifikationen, men skade tvinger ham til afbud.

Endnu et afbud er tikket ind til landstræner Kasper Hjulmand før VM-kvalifikationskampene mod Israel, Moldova og Østrig.

Denne gang er det midtbanespilleren Philip Billing, der er kommet til skade i en kamp for Bournemouth.

Den 24-årige spiller måtte lørdag lade sig udskifte i anden halvleg, da Bournemouth tabte 0-3 til Southampton i den engelske FA Cup.

Danmarks Philip Billing i venskabslandskampen Danmark mod Færøerne på MCH Arena i Herning , 7. oktober 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Det er blot to dage siden, at Philip Billing blev efterudtaget til Hjulmands trup, da det stod klart, at landstræneren ikke kan gøre brug af Inter-stjernen Christian Eriksen i torsdagens udekamp mod Israel.

Eriksen er ramt af rejserestriktioner, da der i øjeblikket er et udbrud af coronavirus i Inters trup.

I forvejen var Kasper Hjulmand tvunget til at se bort fra Parma-angriberen Andreas Cornelius, der ikke er kampklar, og Nice-angriberen Kasper Dolberg, som ikke må forlade Frankrig.

Philip Billing er noteret for en enkelt landskamp for Danmark. Midtbanespilleren fik sin debut sidste år, da landsholdet slog Færøerne med 4-0 i en venskabskamp i Herning.

/ritzau/