Oleksandr Zinchenko har måttet lave om på planerne for sin bryllupsdag for at komme med en undskyldning.

'Vi forstår fuldt ud nu, at vi ikke skal putte sådan noget på sociale medier, fordi hun er min hustru. Jeg skriver det her fra mit bryllup, og i stedet for at nyde dette utrolige øjeblik er jeg nødt til at gøre det her, fordi jeg ikke kan lade det ligge. Jeg håber, I forstår,' lyder det fra ham på Instagram.

Manchester City-spilleren holder mandag bryllup med sin kæreste, Vlada Sedan. Men han har i stedet skullet bruge tid på at undskylde og forklare sig i forhold til en stribe udtalelser, som hun er kommet med efter Manchester Citys exit fra Champions League. Se hele beskeden i bunden af artiklen

Her endte det overraskende med et 1-3-nederlag til Lyon i kvartfinalerne.

Ifølge Mirror kom Oleksandr Zinchenkos kæreste, der er ukrainske tv-sportsvært, via sin YouTube-kanal med en skarp analyse af Manchester Citys nederlag.

»Jeg har nok ikke ret til at sige det her, og måske Zinchenko forbyder mig det: Men for at sige det pænt uden at bande, så er det helt og aldeles Guardiolas skyld,« lød den direkte udmelding fra Vlada Sedan.

Backen Oleksandr Zinchenko fik ikke spilletid i kvartfinalen mod den franske modstander. Til kampen valgte manageren for den engelske klub, Pep Guardiola, overraskende at stille op i en ny formation med kun tre forsvarsspillere.

»Det er en brøler at lave sådan en eksperimenterende taktik i sådan en vigtig situation,« lød det blandt andet i Vlada Sedans lange video:

Vis dette opslag på Instagram Карантин Et opslag delt af Vlada (@v.lada_sedan) den 2. Maj, 2020 kl. 9.27 PDT

»Jeg har ikke ret til at kritisere, men hvorfor spille med tre centrale forsvarere, når spillerne selv tager sig til hovedet.«

Mange medier og eksperter undrede sig også efterfølgende over Pep Guardiolas dispositioner i dén kamp. Det kan du se mere til øverst i artiklen

Og Vlada Sedan sagde følgende i den forbindelse:

»Jeg har simpelthen ingen ord for at spille med sådan en startopstilling... se de spillere, der i Manchester City. Sikken bænk. Der er virkelig få klubber i verden, der har så gode reserver,« siger hun.

Oleksandr Zinchenko udtalte sig også om taktikken i videoen. Han kom han også med betragtninger om kampens forløb.

Videoen har fået en del opmærksomhed på grund af udtalelserne. Og den ukrainske back har derfor valgt at reagere mandag – på sin bryllupsdag.

»Jeg må sige et par ting om det interview. Først og fremmest sagde jeg ikke noget negativt eller kritisk om taktikken, så lad være med at misforstå mine ord,« lyder det her fra Oleksandr Zinchenko, der samtidig roser Pep Guardiola og kalder ham 'nummer et':

»Vi tilpasser os de taktikker, vi får. Vi tabte til Lyon, men det betyder ikke, at manageren havde uret.«

Og så kommer fodboldspilleren også ind på kærestens udmeldinger i videoen:

»Selv om hun er journalist, er hun også fan. I hele sæsonen har hun rejst med os til alle ude- og hjemmekampe, fordi hun er en kæmpe City-fan. I videoen kan man se hende vise følelser umiddelbart efter kampen, og hun gav sin mening som alle andre fans, fordi hun ville have os til at have gjort det bedre,« siger Oleksandr Zinchenko og understreger, at hun kom med sin mening som fan og ikke journalist.

Bayern München vandt årets Champions League-turnering med en finalesejr søndag aften over PSG.

Her kan du se hele Oleksandr Zinchenkos forklaring (på engelsk):