Kampen mellem Brentford og Wolverhampton har taget en dramatisk drejning.

Premier League-opgøret blev nemlig afbrudt af en drone.

Cirka en halv time inde i kampen mellem Brentford og Wolverhampton blev spillet stoppet, fordi den ubudne gæst fløj rundt over banen. Det fik dommer Peter Bankes til at afbryde kampen.

Kampen blev afbrudt ved stillingen 0-0, og spillerne blev sendt i omklædningsrummet. Små 20 minutter senere kom de på banen igen for at varme op, og spillet blev genoptaget lidt i klokken 17 dansk tid.

Det er denne drone, der har forstyrret Premier League-kampen mellem Brentford og Wolverhampton. Foto: MATTHEW CHILDS

Da uret tikket videre efter holdene forlod banen, blev kampen genoptaget med 19 (!!) minutters tillægstid til første halvleg.

Det er ikke den eneste længere afbrydelse i kampen. Den første var dog af en lidt mere normal karakter. Her lå Mathias Jensen og hans holdkammerat Rico Henry nemlig længe i græsset, efter at de to Brentford-spillere havde slået hovederne sammen i et forsøg på at heade til bolden.

Især Mathias Jensen så ud til at have slået sig. Danskeren blødte således voldsomt fra området omkring næsen og øjenbrynene på grund af en flænge.

Begge spillere kunne gå fra banen, men blev skiftet ud. Mads Roerslev kom på banen i stedet for Rico Henry.

Ud over Roerslev er også Christian Nørgaard på banen, ligesom Jonas Lössl passer målet for Brentford. Mads Bidstrup og Mads Bech sidder på bænken.

Afbrydelsen på grund af dronen i Brentford var ikke den eneste usædvanlige episode i Premier League lørdag.

I kampen mellem Everton og Aston Villa blev Villa-spillerne Lucas Digne, som for nylig er skiftet til Birmingham-klubben fra netop Everton, og Matty Cash således begge ramt af en flaske, som blev kastet fra tribunen af en tilskuer.

Det skete, da Digne, Cash og flere andre Aston Villa-spillerne jublede tæt ved hjørneflaget efter det, der endte med at blive kampens eneste scoring.

Kampen blev spillet på Evertons hjemmebane, Goodison Park, og en tilskuer er efterfølgende blevet anholdt, skriver britiske medier.