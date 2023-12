En stor tragedie har ramt spansk fodbold.

En fan er søndag død på stadion, under La Liga-opgøret mellem Granada og baskerklubben Athletic - og derfor er kampen nu afblæst.

Det meddeler La Liga og klubberne på deres X-profiler.

»Ligaen og klubberne er blevet enige om at afblæse kampen, fordi en fan er død på Los Cármenes (Granadas stadion, red.),« skriver Athletic og sender kondolencer til den afdødes efterladte.

Spillet blev stoppet efter godt 20 minutter ved stillingen 1-0, da en fan faldt om og ifølge Marca modtog førstehjælp.

Det lykkedes dog ikke at redde tilskuerens liv, og derfor blev opgøret altså helt afblæst efter at have været afbrudt i en times tid.

La Liga skriver, at man snarest muligt vil melde et nyt spilletidspunkt ud.