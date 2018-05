10 år. Et årti.

Lige meget hvordan man vender og drejer det, er det i fodboldens tidsregning en evighed siden Brøndby sidst vandt en større titel.

1.maj 2008 blev et dansk trofæ senest løftet af en spiller i gult og blåt. Tre år efter klubbens seneste mesterskab vandt Brøndby pokalfinalen, da Esbjerg i en underholdende kamp blev besejret med 3-2.

Dengang – for ti år siden – hed stjernerne hverken Mukhtar, Nørgaard eller Larsson. De hed i stedet Katongo, Daugaard og von Schlebrügge.

Brøndbys startopstilling 2008

Siden har den zambianske hurtigløber, den kælne kreatør og den svenske kaptajn set deres tidligere klub gå igennem en lang årrække med nedture, kaos og en flirt med både nedrykning og økonomisk ruin.

Det har ændret sig. De seneste to år har været en konstant optur for klubben fra den københavnske vestegn, der - udover en mulig pokaltitel - også kan inkassere et dansk mesterskab i løbet af de kommende dage og uger.

Brøndby-spillerne, da de fejrede sejren i pokalfinalen i 2008 Foto: Liselotte Sabroe Brøndby-spillerne, da de fejrede sejren i pokalfinalen i 2008 Foto: Liselotte Sabroe

Men hvordan husker hovedpersonerne den forårseftermiddag i 2008, hvor Brøndby senest vandt en titel – og hvordan har tre af de mere navnkundige spillere i den blå-gule historie oplevet de seneste ti års titeltørke, nedture og genopbygning?

BT har spurgt Chris Katongo, Max von Schlebrügge og Kim Daugaard inden torsdagens – måske – epokegørende finale mod Silkeborg.

35 år. Publikumsfavorit med 57 kampe for Brøndby i ’07 og ’08. Spillede hele pokalfinalen i front. Vandt i 2012 prisen som turneringens bedste spiller i Africa Cup of Nations. Spiller ikke fodbold længere, men har de seneste to år trænet klubben Green Buffaloes i hjemlandet Zambia

»Det var en stor dag med masser af glæde. Når spillere og fans vinder noget sammen, er det meget vigtigt for hele Brøndby-familien. Det var en god dag for mig. Forhåbentlig kan Brøndby vinde igen. Gør de det, er vi nogle her i Zambia, der vil blive rigtigt, rigtigt glade.«

»Det er en god historie. Som spiller behøver du en historie og medaljer. Den dag tog jeg en medalje med mig hjem, og det er det allervigtigste, for når jeg ser på den medalje, kommer alle minderne tilbage.«

»Brøndby er mit hold, og det er den klub, der er i hjertet på mig. Derfor holder jeg øje med, hvad der sker og ringer ind imellem til Allan (Allan Bak, Katongos agent, red.) for at høre, hvad der sker. Da holdet havde det svært, ringede jeg mere ofte, men nu er jeg bare glad for, Brøndby er i en finale igen.«

»Både fansene og klubben var så fantastiske mod mig, og jeg lærte så mange ting i den klub. Jeg kan ikke glemme, hvordan fansene behandlede os spillere. Derfor har Brøndby fået en helt speciel plads i mit hjerte.«

»Jeg har været trist over at se Brøndby gå så længe uden et trofæ. Det er en af de allerstørste klubber i Danmark, så for mig har det været sørgeligt at se F.C. København dominere uden en udfordring fra Brøndby i så mange år. Det har været svært at se klubben slås, for det er ikke sådan, det burde være.«

»Jeg vil se fansene smile, og jeg vil have klubben tilbage til, hvor den var engang. Det er det, alle i og omkring Brøndby vil have. De vil smile igen. Derfor er det også stort at være i en finale igen og være tilbage på toppen.«

»Det er skamfuldt, når så stor en klub ikke vinder et trofæ i ti år. Det er skamfuldt i forhold til fansene og byen. Så stor en klub kan gå et eller to år uden en pokal. Men ikke ti år. Det er for lang tid. Men forhåbentlig kompenserer de i år for alle de problemer, klubben har haft de seneste år. Det håber jeg virkelig. Det er stadig en klub, der har været vant til at vinde. Så forhåbentlig er tørken slut nu.«

Hvem vinder pokalfinalen?

41 år. Var i Brøndby i fire år, hvor han bl.a var anfører – over 100 kampe for klubben. Spillede hele pokalfinalen og scorede til 2-1. Bor i dag i Stockholm, hvor han spiller fodbold for sjov.



»Jeg var ret ny dengang, men det var en fantastisk kamp, der også blev voldsomt spændende. Da dommeren fløjtede af var det ren eufori og en fantastisk følelse. Det betød rigtigt meget for fansene og alle i og omkring Brøndby. Også fordi vi lå så dårligt til i ligaen. Det var et lille vendepunkt.«

»For mig var det en vild glæde at vinde. Når man kommer som ny fra udlandet føler man, at man skal præstere. Og det gjorde jeg. Derfor var jeg bare så glad. Vi viste, at Brøndby stadig kan. Stadig kan vinde titler og stadig kan komme ud i Europa. Vi kunne ikke vinde i ligaen, men her kunne vi noget.«

»Det var kaotisk, da jeg kom. Vi skiftede træner og skiftede flere andre steder. Det bliver svært at præstere, når den, der styrer og skal beskytte dig, forsvinder. Der skal være nogen til at sørge for, at alle har det godt. Har alle det godt, er det ofte dér, der kommer gode resultater.«

»Min tid i Brøndby har haft en stor betydning for mit liv. Det var i Danmark, jeg fik mine to sønner, og samtidig var det virkelig godt at spille i Brøndby. Det er og var en storklub, men det er også folkets klub. Da jeg kom til Brøndby, var det som at komme hjem. Det var familiært. Den dér ’hjemme-følelse’ er den, jeg får, når jeg tænker på Brøndby og min tid i klubben. På trods af alt det, der skete, var min tid i Brøndby og Danmark kun positiv.«

»Jeg er ikke overrasket over, hvor hurtigt det kan gå. Finder man den rette karakter og den rette person, kan det gå virkelig hurtigt. Heldigvis kan det gå opad lige så hurtigt som det kan gå ned. Jeg er bare glad for, klubben er, hvor den er i dag.«

44 år. Brøndby-legende med 15 år og 466 kampe for klubben (fjerdeflest nogensinde). Blev indskiftet til de sidste minutter af finalen. Er i dag assistenttræner i 1. divisionsklubben HB Køge.

»Dengang skulle vi have hænderne på en pokal hvert år. Det lykkedes ikke altid, men vi jagtede dem og fik dem også med et rimeligt interval. De ti år, der nu er gået, har s'gu været lange. Derfor er det også så meget bedre at se, at det nu ligner noget igen.«

»Det var en dag, vi gik og glædede os til. Det var tre år siden, vi sidst havde vundet noget, så vi vidste, at der kun var én ting, der talte. Det var en kæmpestor dag. Det var de pokaler, klubben hungrede efter. Det kørte ikke på skinner, så det var vores chance for en pokal. Og det var præcis, hvad vi åndede og levede for.«

»Andenpladser var ikke noget, vi kunne bruge til noget. Så det var vildt vigtigt at vinde den pokal. Nu har det vist sig at være ekstra specielt, fordi det var det sidste trofæ i mange, mange år.«

»Du kan se, hvor meget det vil betyde for fansene at vinde igen. Der er så meget larm, og det giver så meget gejst til klubben. Rigtigt mange mennesker bliver berørt, hver gang Brøndby ligger, hvor de nu ligger igen. Man har virkelig gået og ulmet og hungret efter, hvornår det kom igen.«

»Det er så dejligt at se, at der er kommet styr på tingene hele vejen rundt. Det gør ondt i hjertet, når der ikke er det. Den har s'gu været hårdt. Derfor er det også så fedt at se, hvordan det er i klubben nu. Jeg synes, der er en tryghed i det, klubben gør, og jeg synes det virker meget velovervejet.«

»Der er et stort mentalt pres, så i Brøndby skal man finde nogle mentalt stærke spillere, hvis man vil vinde titler. Længere er den ikke. Men det virker som om, at de nu har fået sammensat en trup og en trænerstab, der er virkeligt dygtige på det parameter. Og det er det, der giver medaljer og pokaler. Derfor kan den her finale være starten på en ny Brøndby-æra.«

BT følger Brøndbys fans, som er ved at samle sig på Rådhuspladsen i København, hele dagen. Selve kampen kan følges LIVE på bt.dk, hvor der også er optakt i timerne op til finalen.

Brøndbys titler