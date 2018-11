De fleste kender Zlatan Ibrahimovic som selvsikker og stærk. Sådan forholdt det sig dog ikke, da fodboldstjernen blev skadet sidste år.

»Jeg var hjælpeløs. Jeg vidste ikke, hvad der skete. Jeg troede ikke, jeg var skadet, da det skete,« siger Zlatan Ibrahimovic til Aftonbladet.

I sin nye bog 'Jeg er fodbold' åbner han for første gang rigtigt op om den grimme knæskade, der ramte ham i foråret sidste år. Manchester United mødte Anderlecht i Europa League, og her gik det galt for svenskeren i en duel.

Korsbåndet røg, det samme gjorde et ledbånd og en muskel ved knæet var også ramt. Men i første omgang troede Zlatan Ibrahimovic ikke, at sådan noget kunne ske for ham. Og da han var i græsset efter duellen, troede han ikke det var så slemt.

Zlatan Ibrahimovic da han blev skadet i april sidste år mod Anderlecht. Foto: OLI SCARFF

»Jeg troede ikke, jeg var skadet, da det skete. Jeg sagde 'det her er intet problem. Jeg er lavet af stål, og der er ingen fare'. Så jeg tog hjem og lagde mig med et lidt hævet knæ. 'Jeg er okay i morgen,' tænkte jeg. Det var min selvsikkerhed og mit ego, der gjorde, jeg troede, at intet kunne skade mig,« fortæller Zlatan Ibrahimovic.

Han tog dog fejl. Zlatan Ibrahimovic måtte opereres, men han nægtede at give op. Han udtalte også kort tid efter, at ingen skulle diktere, hvornår hans karriere var slut.

Det ville han selv bestemme. Men vejen tilbage var lang. Og det fik han især at mærke efter en tur i træningscenteret.

»Jeg var færdig med træning og gik derfra, men før jeg nåede til elevatoren, måtte jeg lægge mig på gulvet. Jeg havde ikke kræfter til at bevæge mig. Mino (Raniola, Zlatans agent, red.) var med og ringede til Dario. Alt imens gik folk bare forbi og frem og tilbage, og jeg lå bare der og kunne ikke røre mig. Dario kom ind og løftede mig ind i et rum. De sagde, jeg manglede sukker, og Mino begyndte at made mig med kiks og marmelade. 'Så er det nok Mino,' sagde jeg til ham. 'Nej, nej, mere,' sagde han og blev ved med at made mig. Der tænkte jeg 'for fanden, der er langt igen,'« skriver Zlatan i bogen ifølge Aftonbladet.

Zlatan Ibrahimovic spillede for Manchester United, da han blev skadet. Foto: PAUL ELLIS

For han måtte erkende, at selv 'stålmanden' har svagheder. Det betød også, at han valgte at isolere sig fra sin familie - konen Helena Seger og børnene Maximillian og Vincent - for en stund.

»Min agent og fysioterapeut var med mig. Familien var med den første uge. Jeg ville ikke have, mine børn skulle se mig på den måde. Det var det første, jeg sagde. At jeg vil kunne spille fodbold med mine børn og lege med dem i haven. Og ikke være den der halter,« siger Zlatan.

Han blev udfordret. For at være 'svag' var nyt for ham, og det var ikke let for ham at opleve at have det sådan.

Under genoptræningen pendlede han mellem Pittsburgh og Miami.

Zlatan Ibrahimovic skiftede i foråret til LA Galaxy. Foto: ANDREW GOMBERT

»Jeg trænede og trænede. Det var så kedelig træning, at du ikke forstår det. Jeg havde været på toppen af bjerget og i topform, men derfra styrede jeg mod bunden. Det føltes som om, jeg var i koma. Jeg kunne ikke røre mig. Jeg røg ned, og du kan forestille dig, hvordan det føltes. Ikke bare som fodboldspiller men også som menneske. Jeg var der, hvor jeg ikke kunne gøre noget længere. Den ene dag: 'wow'. Dagen efter: 'intet',« fortæller Zlatan Ibrahimovic.

Den svenske fodboldstjerne kom sig efter mange måneder over den grimme skade. Efter syv måneder kom han i november 2017 tilbage på banen for Manchester United.

Efter en måned begyndte han dog at døje med lidt problemer igen, og siden har Zlatan Ibrahimovic forklaret, at han fysisk ikke var helt klar, da han fik comeback.

I foråret 2018 blev hans kontrakt med Manchester United ophævet, og i marts skrev den i dag 37-årige fodboldspiller under på en kontrakt med amerikanske LA Galaxy.