FC København har fået en skidt start på forårssæsonen i Superligaen.

Ét sølle point i to kampe er facit for Ståle Solbakkens mandskab, mens flere af sommerens dyre indkøb stadig ikke har formået at slå til, når chancerne har budt sig.

Ét af dem er spanske Pep Biel, der blev hentet til København for lidt under 30 millioner kroner, som blev flået ud i pausen af søndagens opgør mod Silkeborg.

»Pep har været bedre efter vinterpausen, men vi håber jo stadig, han har mere i sig. Han har haft en svær start hos os, men han arbejder godt for det til træning,« fortæller Ståle Solbakken til B.T. om sit dyre sommer-indkøb, der blev hentet i spanske Zaragoza.

Får vi den bedste udgave af Pep Biel at se i FCK på et tidspunkt?

Årsagen til de manglende præstationer fra Pep Biel kan der være flere årsager til, erkender FCK-manageren:

»Måske har vi ikke været gode nok til at integrere ham, eller også har han haft en anden kulturel forståelse af spillestilen.«

Men hvem har ansvaret for det?

»I sidste ende er det os, som har købt ham, der har ansvaret for at få ham til at fungere her.«

23-årige Pep Biel (tv.). Foto: Ernst van Norde Vis mere 23-årige Pep Biel (tv.). Foto: Ernst van Norde

Spanieren er dog ikke den eneste af sommerens indkøb, der indtil videre har skuffet. Michael Santos og Karlo Bartolec har ligeledes haft svært ved at finde formen på et vaklende FCK-mandskab.

»Santos havde en god start på sæsonen, men han har ikke scoret så mange mål. Han er kommet til mange chancer, men han har været lidt uheldig,« forklarer Solbakken og tilføjer:

»Bartolec har været udsat for hård konkurrence af Varela, da han har været rigitig god de seneste par måneder.«

FCK har indtil videre spillet seks meget forskellige halvlege mod henholdsvis Esbjerg, Celtic og Silkeborg, og Ståle Solbakken lægger sig da også fladt ned, når det handler om resultaterne.

Ståle Solbakken erkender, at FCK's resultater i starten af foråret ikke har været gode nok. Foto: Ernst van Norde Vis mere Ståle Solbakken erkender, at FCK's resultater i starten af foråret ikke har været gode nok. Foto: Ernst van Norde

»Det siger sig selv. Det er ikke godt nok af os. Der er ikke noget at diskutere. Resultaterne er for dårlige. Alt for dårlige,« lyder det fra manageren, mens han dog påpeger, at holdets præstationer har været godkendte i store dele af kampene, selvom de forsvarende danske mestre nu er hele ni point efter Superligaens førerhold, FC Midtjylland:

»Vi kan ikke bruge tid på FCM's forspring. Hvis ikke vi vinder vores egne kampe, så kan forspringet jo være lige meget.«

På trods af spillemæssige problemer på banen kunne Ståle Solbakken dog komme med en god nyhed set med københavnske briller, da han regner med, at Jonas Wind er tilbage i fuld vigør efter sin skade, som han pådrog sig sidste efterår, efter landholdspausen i slutningen af marts.

FC København har åbnet forårssæsonen med et 0-1-nederlag til Esbjerg, mens holdet formåede at spille 1-1 mod både Celtic i Europa League og Silkeborg på udebane.