Otte år efter fyringen er Ståle Solbakken for en stund tilbage i Køln.

Denne gang er det dog i rollen som FCK-manager, men ankomsten til Tyskland har alligevel påvirket den norske træner.

»Det er meget emotionelt for mig at være tilbage på Köln Stadion,« siger han i et interview i dagens papirudgave af den tyske avis Bild, fortæller B.T.s medarbejder i Køln.

Ståle Solbakken stod i spidsen for FC Köln i sæsonen 2011-2012, indtil han modtog en fyreseddel med kun fire runder tilbage af sæsonen.

Ståle Solbakken under FCK-træningen dagen før Europa League kampen mod Manchester United. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken under FCK-træningen dagen før Europa League kampen mod Manchester United. Foto: Liselotte Sabroe

På det tidspunkt lå den tyske traditionsklub tredjesidst med kun fire runder tilbage, og i forsøget på at blive i den bedste tyske række skiftede klubben ud på trænerposten.

Det lykkedes dog ikke FC Köln at redde livet i Bundesligaen, da holdet sluttede næstsidst i den sæson.

Men på trods af den turbulente periode tænker nordmanden stadig tilbage på oplevelsen i det tyske som en god tid.

»Det var et uroligt år med mange magtkampe. Men det var også en rigtig dejlig tid for mig og min familie i Köln. Menneskene her var søde ved os, og det kommer vi aldrig til at glemme,« siger Ståle Solbakken til det tyske medie.

Ståle Solbakken fra tiden i FC Köln. Foto: MARIUS BECKER Vis mere Ståle Solbakken fra tiden i FC Köln. Foto: MARIUS BECKER

FC København skal mandag aften forsøge at skabe en kæmpe overraskelse ved at slå selveste Manchester United ud i kvartfinalen af dette års Europa League.

Du kan følge opgøret live her på bt.dk, når der er kampstart klokken 21.