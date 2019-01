Han er kun ansat som midlertidig manager, men adspurgt om forlader Manchester United igen til maj, er svaret kontant fra Ole Gunnar Solskjær.

»Det har jeg ikke lyst til,« siger nordmanden. Det skriver BBC.

Onsdag vandt han - igen - i spidsen for de rødblusede, da Newcastle blev besejret med 2-0. Det er Ole Gunnar Solskjærs fjerde sejr af ligeså mange mulige, og han forsøger bare at fokusere på den gode stime i stedet for fremtiden.

»Jeg tænker bare på næste kamp. For vinder du fire, kan du også vinde de næste fire med denne her klub. Det er udfordringen og den standard, vi er vant til,« siger nordmanden.

Romelu Lukakau scorede et af målene mod Newcastle. Foto: SCOTT HEPPELL

Han er lejet ud til den engelske klub fra Molde, som tidligere har indikeret, at Solskjær altså kun er lånt ud til Manchester United.

Ole Gunnar Solskjær har dog nærmest fra første kamp høstet massive roser for de resultater, han allerede har skabt for Manchester United. Og den start han har fået som manager for den engelske klub, kan meget vel ende med at blive skrevet ind i historiebøgerne.

For han og Matt Busby er de eneste, der kan prale af at have vundet de første fire kampe i streg som Manchester United-manager.

»Det vil blive skrevet i bøgerne, men det er ikke noget, jeg tænker på,« siger en ydmyg Ole Gunnar Solskjær.