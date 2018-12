Kasper Schmeichel gjorde om nogen opmærksom på sig selv ved sommerens VM i Rusland. Men alt det betød ingenting for den 32-årige målmand, da Leicesters ejer i oktober omkom i en ulykke.

Det fortæller han til Mirror.

»Det har været et mærkeligt år. Det har på mange måder været et fantastisk år, og på andre et helt forfærdeligt et. For at være ærlig kan jeg ikke vente på, at året er ovre. Jeg vil gerne åbne en ny side og starte på en frisk,« siger Kasper Schmeichel, der ser tilbage på året med blandede følelser.

Efter Vichai Srivaddhanaprabhas død har Kasper Schmeichel gået forrest blandt Leicester-spillerne for at ære deres nu forhenværende ejers minde.

»Der er aldrig noget, der vil kunne måle sig med at vinde ligaen. Med mindre vi gør det igen! Men den her klub har lært mig, at alt er muligt - på godt og ondt. Man må aldrig tage noget for givet. For mig handler det om at nyde hver eneste dag,« siger han videre.

Udover at nyde hver eneste dag, lover han også, at han vil blive ved med at stræbe efter mere succes.

»Jeg ved, at en af Vichais drømme var at vinde en af pokalturneringerne. Så det er bestemt et af vores mål. Jeg ville elske at komme langt i en af dem og se, hvad det kunne føre til«.

Det er tydeligt, at Kasper Schmeichel gør alt, hvad han kan for at tage et af de tunge ansvar på Leicester-holdet. Og det er en rolle, han nyder.

Kasper Schmeichels vel nok vigtigste redning i 2018. Luka Modric' straffespark i overtiden af ottendedelsfinalen ved VM i Rusland. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Kasper Schmeichels vel nok vigtigste redning i 2018. Luka Modric' straffespark i overtiden af ottendedelsfinalen ved VM i Rusland. Foto: JASON CAIRNDUFF

»Motivationen for at repræsentere klubben og Vichais familie er større end nogensinde. De unge spillere her er fantastiske, og det er et dejligt sted at være en ældre spiller, der kan prøve at hjælpe de unge på vej,« siger han.

Mirror skriver også, at der ikke var én ansat i Leicester, der var tættere knyttet på Vichai end Kasper Schmeichel. For at gøre ondt værre vinkede han endda Vichai farvel, inden han lettede på den fatale flyvetur.

Efter ulykken så Kasper Schmeichel blandt andet en psykolog for at komme sig over den traumatiske oplevelse.

Bortset fra ulykken i Leicester, har 2018 ellers været et pænt år for Kasper Schmeichel, der blandt andet er blevet hædret for sin præstation ved VM. Her var han en af de varmeste kandidater til at blive kåret som turneringens bedste målmand.