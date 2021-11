Hun har prøvet det før, men hun kommer aldrig til at gøre det igen.

For Rebecca Laudrup er nemlig modstander af slankekure og kampen for at jagte den perfekte krop. Hun er i stedet blevet mere fokuseret på at elske sig selv, som hun er, og det skyldes blandt andet hendes fortid.

Det siger fodbolddatteren i et interview med Alt for damerne.

»En kur, jeg aldrig glemmer, er … den, som jeg gik på, da jeg skulle tabe mig som 17-årig. Jeg var overvægtig som barn og tog et valg om at ændre mit liv, inden jeg blev 18,« siger hun til mediet og tilføjer:

Rebecca Laudrup blev i starten af april 2019 gift med kæresten gennem flere år, Frederik Svejborg. Foto: Nils Meilvang Vis mere Rebecca Laudrup blev i starten af april 2019 gift med kæresten gennem flere år, Frederik Svejborg. Foto: Nils Meilvang

»Jeg tabte mig næsten fem kilo på en uge. Jeg gør aldrig sådan noget igen. Jeg er meget imod slankekure og tror ikke på dem.«

I store dele af sit liv har hun kæmpet med selvtilliden, da hendes efternavn ikke er hvilket som helst, og det har lagt et pres på hende, som ikke ret mange kan forestille sig.

Noget, hun da også tidligere har været ærlig omkring på Instagram, hvor hun i april lavede skrev et langt opslag om det.

'Jeg er vokset op det meste af mit liv med at få at vide, at jeg ikke skulle tro, at jeg var noget, eller at jeg ikke gjorde nok, eller at jeg bare var for meget kun, fordi min far er den, han er. Det ligger så dybt i mig, og jeg har kæmpet med min selvtillid og arbejdet hårdt for at overbevise andre (og mig selv) om, at jeg var helt okay', skrev hun blandt andet.

Rebecca Laudrup er datter af den danske fodboldlegende Michael Laudrup, som er gift med Siw, og som foruden datteren har sønnerne Andreas og Mads.

Hun blev i maj sidste år mor til datteren Ellen sammen med sin mand Frederik. Parret blev gift året forinden.