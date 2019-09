En sløj start.

Disse ord kan man sætte på Real Madrids sæsonstart, der har været alt andet end prangende.

For det er blot blevet til en enkelt sejr og to uafgjorte resultater i sæsonens tre første La Liga-kampe, og det er altså langtfra godt nok, når man hedder Real Madrid.

Det erkender Real Madrids midtbaneslider Casemiro ifølge Daily Mail, der mener, at det er uacceptabelt.

Real Madrid er nødt til altid at vinde, denne trøje gør det til en forpligtelse Casemiro, Real Madrid-spiller

»Vi mangler alt,« fortæller brasilianeren, som kom med noget, der lignede en opsang til sine holdkammerater.

Søndag aften blev det til endnu en nedtur for Real Madrid, der reddede et point hjem mod Villarreal ved en sen Gareth Bale-scoring.

»Vi skal score mål og være bedre defensivt. Det her er et hold. Hvis vi forsvarer, forsvarer vi. Hvis vi angriber, angriber vi,« sagde Casemiro efter kampen.

Real Madrid har længe kæmpet med at finde tilbage til fordums styrke, og det ser ikke umiddelbart ud til, at holdet kommer på ret køl lige om lidt. Men kongeklubben er også en tung trøje at bære, siger Casemiro.

Casemiro og Real Madrid havde en svær kamp mod Villarreal og Raul Albiol. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Casemiro og Real Madrid havde en svær kamp mod Villarreal og Raul Albiol. Foto: JUAN MEDINA

»Det her er et svært sted at spille. Vi havde kontrol i 65 minutter, men de formåede at score,« analyserede Casemiro efter Villarreal-kampen.

Casemiro har spillet i Real Madrid siden 2014 bortset fra et år, hvor han var udlejet til Porto.

Undervejs har han og kongeklubben vundet Champions League sammen fire gange, et spansk mesterskab, en spansk pokalturnering og tre verdensmesterskaber for klubber.