Selv om Nicklas Bendtners biografi, 'Begge sider', har været en bragende succes, var udarbejdelsen af den ikke altid lige nem for den danske fodboldspiller.

Det fortæller han i det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine', som bliver sendt på Dplay.

Her får han nemlig besøg af sin gode ven og forfatter Rune Skyum-Nielsen, der har skrevet biografien. Han kommer for at fortælle om planerne for udgivelsen af bogen i England.

»Det har været hårdt. Det har været rigtig hårdt. Jeg har haft et enormt stort følelsesregister oppe at vende, fordi du har skullet gengive situationer, der har været smertefulde, og du har også skullet gengive situationer, der har været fulde af glæde. Så jeg reflekterede meget over, hvor jeg ville hen med mit liv, og de ting, som jeg gerne ville,« siger Nicklas Bendtner.

Den 32-årige stjerne mener derfor, at arbejdet med bogen har været en læringsproces for ham. Han har nemlig skullet fortælle ting, som han ikke har talt åbent om før.

»Det har ikke fået mig til rigtig at fortryde nogen ting, men det har fået mig til at få en forståelse for, at der var ting, man måske kunne have gjort anderledes. Så på den måde har det da hjulpet mig.«

Nicklas Bendtner har ikke haft kontrakt med en klub, siden det i december sidste år blev offentligt, at FC København ikke var interesseret i at fortsætte samarbejdet.

'Bendtner & Philine' bliver sendt hver søndag på Dplay.