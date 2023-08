Jacob Neestrup havde lige set sit hold gå videre i Champions League-kvalifikationen med en samlet sejr på 8-3 efter en stor sejr på 6-3 over Breidablik onsdag aften i Parken.

Men skuffelsen lyste ud af ham. Skuffelsen over, at hans mandskab kom bagud mod det upåagtede mandskab fra Island, som voldte hjemmeholdet store problemer i den første halve time.

»Det var et lavpunkt for mig i min tid som FCK-træner. Jeg bliver ramt på min faglige stolthed, må jeg indrømme,« siger Jacob Neestrup og tilføjer:

»Jeg håber og forventer, at det aldrig nogensinde sker igen i min FCK-tid. At vi rammer et så dårligt niveau. Det har cheftræner og spillere et samlet ansvar for,« forklarer Neestrup og sætter flere ord på det negative spil, der udspillede sig for hans øjne:

Jacob Neestrup måtte justere på sit hold for at få det på rette spor. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, vi laver nogle fejl på bolden både positionelt og strukturelt, og det er det værste for mig, men også nogle tekniske fejl, hvor vi på samme tid er ekstremt åbne. Målet ryster os, det må vi bare erkende, og derfra blev det ikke bedre i de næste 20 minutter, og vi kan jo ikke vente på, at vi scorer et mål, så vi kommer i gang derefter. Det vil vi ikke se igen,« understreger Jacob Neestrup.

Han skiftede William Clem ud i samme dårlige periode, men vil ikke kalde det en terrorudskiftning af den unge spiller.

»Det er ikke en terrorudskiftning. Vi skelner ikke mellem, om folk er 16, 20, 25 eller 32 år i sådan en kamp. Den er selvfølgelig hårdt for William, at vi rykker Diogo ned for at blive bedre på bolden centralt og med Elias (Achouri, red.) til venstre, og jeg synes, at den kombination gjorde os mærkbart bedre med det samme.«

»William kommer til at spille mange store kampe for os i fremtiden, og vi skal nok få ham på ret køl. Han er skuffet, det siger sig selv, men han har et job, og vi har et job, og vi skal nok få en dygtig knægt som ham tilbage på sporet.«

Nu venter Sparta Prag i næste runde, og det glæder Jacob Neestrup, at FC København skal møde et hold, der på papiret er meget stærkere end islændingene.

»Om tre uger er det glemt, hvordan vi kom videre fra denne kamp, og jeg tror faktisk, at det er godt, at vi møder et hold nu i vores egen vægtklasse. Hvis jeg skal være helt ærlig.«