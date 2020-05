Nadia Nadim ved, hvad det vil sige at komme i modvind for sine ofte meget ærlige udtalelser i medierne.

I et stort interview med Alt for damerne åbner hun nu op for, hvordan hendes landsholdskammerater tog afstand fra hende, efter hun udgav sin bog, 'Min historie', hvori hun tog bladet fra munden

»Lige umiddelbart efter var der rigtig dårlig stemning. Virkelig dårlig,« lyder det fra Nadia Nadim, der i sin bog langede voldsomt ud efter både Spillerforeningens daværende direktør, Mads Øland, og også til dels sine landsholdskammerater i forbindelse med landsholdskonflikten i 2017.

De øvrige spillere, herunder Pernille Harder, tog afstand fra Nadia Nadims kritik, og selvom hun normalt er 'kold i røven' over for, hvad folk synes om hende, så blev hun alligevel ramt.

Nadia Nadim spiller for Paris Saint-Germain. Når altså fodbolden ikke ligger stille på grund af corona. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Nadia Nadim spiller for Paris Saint-Germain. Når altså fodbolden ikke ligger stille på grund af corona. Foto: FRANCK FIFE

»Det, der pissede mig af i den her situation, var, at de ikke kunne forstå min side af historien, men med kvinder og piger kan det hurtigt blive småligt, og jeg er ikke selv en smålig person,« siger Nadia Nadim til Alt for damerne.

I interviewet fortæller Nadim også, at hun i nogle situationer oplevede, hvordan de andre spillere tog afstand fra hende på banen.

»I starten var jeg ikke påvirket af det, men så begyndte det at blive sådan 'du skal ikke have bolden'-agtigt ude på fodboldbanen,« siger Nadia Nadim, der også følte, at hendes medspillere ikke kunne se situationen fra hendes perspektiv.

Og det var det, der pissede hende af, fortæller hun.

Nadia Nadim og resten af kvindelandsholdet havnede i den grimme landsholdskonflikt i 2017, hvor forhandlingerne mellem Spillerforeningen og DBU brød sammen flere gange. Ifølge Nadim havde Mads Øland en stor del af ansvaret for, hvordan konflikten tog sig ud.

»Vi endte som kastebold i en machokamp mellem Mads Øland på den ene side og DBU's bestyrelse på den anden. En kamp, hvor det handlede om, hvem der havde de største muskler. Ikke om kvindelandsholdet. Vi skulle have haft en anden forhandler,« lød det dengang fra Nadia Nadim i bogen.

Nadia Nadim spiller til daglig i Frankrig, hvor hun tørner ud for Paris Saint-Germain.

Hun har tidligere fortalt, hvordan hun har haft det svært med mentaliteten i danske klubber, men at hun er faldet til i den franske klub.